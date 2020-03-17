2020-03-17T13:33:12+03:00
Происшествия

В больнице умерла екатеринбурженка, на которую на детской площадке напал сосед с кухонным ножом

Наталью ранили возле дома в микрорайоне Светлый. Вскоре задержали и подозреваемого
Юлия СТАЛИНАЕвгений Стоянов
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На Наталью напал сосед, решивший, что оставил у нее в гостях свой сотовый телефон. Фото: соцсети, СУ СКРНа Наталью напал сосед, решивший, что оставил у нее в гостях свой сотовый телефон. Фото: соцсети, СУ СКР
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В больнице Екатеринбурга скончалась женщина, на которую напали на детской площадке в микрорайоне Светлый. Следствие считает, что напавшим на 38-летнюю Наталью был ее 57-летний сосед Олег Крупянко. Пострадавшую отправили в больницу, но 17 марта стало известно, что она скончалась в реанимации 36-й больницы. Женщина так и не пришла в сознание. Информацию о смерти Натальи подтвердили ее родственники, а также Горздрав.

Происшествие случилось 12 марта, в тот же день подозреваемого задержали полицейские. Силовики рассказали о том, что могло стать причиной конфликта. В день нападение он решил зайти к ним домой, тогда и началась между соседями ссора. В итоге незваный гость достал кухонный нож. Наталья попыталась убежать, но подозреваемый настиг ее на детской площадке.

У соседа в руках был кухонный нож. Фото: СУ СКР.

У соседа в руках был кухонный нож. Фото: СУ СКР.

- Он начал наносить ей множественные удары ножом в область груди и шеи. От смерти женщину спас очевидец – охранник алкомаркета, расположенного неподалеку. Увидев, что происходит, он не испугался и обезвредил нападавшего, ударив его по руке палкой, - сообщил источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах.

На мужчину, напавшего с ножом на женщину на детской площадке в поселке Светлый, возбудили уголовное дело. Как рассказал начальник следственного отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга Дмитрий Аникин, теперь уголовное дело будет переквалифицировано на 105 статью УК «Убийство».

Как мы писали до этого, по решению суда Олега Крупянко отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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