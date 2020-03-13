Бывшая Мисс Екатеринбург Елизавета Аниховская собирает деньги для подруги, которая попала в страшное ДТП

Бывшая Мисс Екатеринбург Елизавета Аниховская собирает деньги на реабилитацию своей подруги – Анастасии Тряниной, которая попала в страшное ДТП. Модель собирается поучаствовать в «Барахолке» - мероприятии, на котором будут продаваться вещи, аксессуары и косметика. Деньги от их продажи пойдут на реабилитацию Анастасии. Пост об этом Елизавета опубликовала в своем Instagram. Уральская красавица отметила, что делится самым сокровенным.

- Пишу с комом в горле. Я редко тут поднимаю серьезные темы. И чаще вы меня видите с улыбкой на лице и громким смехом. Потому что понимаю, Инстаграм - это площадка для развлечения и отвлечения от своих собственных проблем, - написала Елизавета Аниховская на своей странице в Instagram. - Моя лучшая подруга 2 года назад попала в страшную автокатастрофу. В один миг её жизнь разделилась на До и После. Могу сказать, что жизнь изменилась у всех близких и родных Насти.

Анастасия Трянина с подругами Фото: соцсети

Анастасия Трянина также как и ее подруга участвовала в Мисс-Екатеринбург, только на год позже - в 2017. Она рассказывала «КП-Екатеринбург», о своих эмоциях на кастинге и была настроена на победу в конкурсе. А в следующем году, восьмого января попала в страшную аварию. Как пишут ее друзья и одногруппники в группе по сбору средств на реабилитацию Анастасии ВКонтакте, она была доставлена в тяжелом состоянии в 23-ю городскую больницу Екатеринбурга с разрывом печени, диафрагмы, переломом ребер и тяжелой травмой головного мозга.

После ряда операций Анастасию отключили от искусственной вентиляции легких, и она стала дышать самостоятельно. В феврале 2018 года ее перевезли для реабилитации в Клинический институт мозга в Березовском. Сейчас, по словам Елизаветы Аниховской, ее лучшая подруга – Анастасия Трянина находится в тяжелом состоянии. Ей требуется реабилитация и медикаменты.

«Барахолка», деньги с которой пойдут на реабилитацию Анастасии Тряниной пройдет в это воскресенье в Санкт-Петербурге на улице Восстания 24/27 с 15:00 до 18:00.