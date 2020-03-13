Национальный парк «Лосиный Остров» в опасности: там могут появиться дома и шоссе

КОНФЛИКТ МИНИСТЕРСТВ

Национальный парк «Лосиный Остров» в Москве погряз в скандалах, из-за которых его директор Рустам Якубов, занимающий пост меньше года, может остаться без работы. Такое решение обосновано серьезным беспокойством со стороны вице-премьера Виктории Абрамченко.

На протяжении нескольких месяцев общественники, местные жители и депутаты активно выступали против жилой застройки зеленой зоны. Также ситуацию усугубляет желание чиновников проложить через «Лосиный Остров» дублер Щелковского шоссе.

В это же время другой вице-премьер Марат Хуснуллин может принять меры, которые облегчают застройку охраняемых природных территорий вместе с Минэкономразвития и Росреестром. Таким образом, национальный парк может стать точкой противоборства внутри Правительства РФ. Об этом пишет информационный портал NEWS.ru.

Ситуация развивалась следующим образом: недавно на рабочем совещании вице-премьер Виктория Абраменко высказала недовольство к сотрудникам Минприроды, которые курируют особо охраняемые природные территории. Там же обсуждалась возможность смены руководства «Лосиного Острова».

Депутат Мосгордумы Елена Янчук утверждает, что столичные чиновники периодически забывают о генплане, когда им нужно застроить территории с зелеными насаждениями. Особенно, если вопрос касается процесса реновации.

Природные места застраивают жильемФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАСТРОЙЩИК С ИСТОРИЕЙ

Эта ситуация коснулась и участка на Открытом шоссе на границе «Лосиного Острова» и микрорайона Метрогородок недалеко от Центрального клинического госпиталя Федеральной таможенной службы. Сейчас здесь возводят две пятисекционных корпуса высотой до 85 метров. Жилой комплекс хотят заселить через два года. Для этого сдесь вырубят 600 деревьев.

Обратим внимание на застройщика, выигравшего тендер на 5,5 миллиардов рублей. Это АО «Внешстройимпорт» - компания, которая строит жилье, храмы для Русской православной церкви. Компания приватизирована Павлом Калининым, который имел отношение военным строительным структурам, где работал вместе с Сергеем Левкиным, ныне занимающим должность руководителя московского департамента градостроительной политики.

Два года назад «Внешстройимпорт» оказался в центре скандала с переселением москвичей из старых домов в районе Хорошево-Мневникив рамках реновации. Люди, переехавшие в новые дома, жаловались в ФСБ, МВД и прокуратуру на плохие условия, и отсутствие других вариантов для переселения.

Из-за вырубки деревьев на Открытом шоссе Минприроды приняло решение обратиться в суд против ОА «Внешстройимпорт», так как эти действия не были согласованы с федеральным ведомством.

На этом проблемы национального парка не заканчиваются. Обратим внимание на проект «Сказочный лес». Это целый жилой квартал в Ярославском районе Москвы, расположенный на участке, ранее принадлежавшем Минобороны. Земля была передана застройщику в период управления ведомством Анатолием Сердюковым.

ЗА КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ

Вернемся к национальному парку, руководство которого прошлой осенью подала иск к Мосстройнадзору, потребовав аннулировать разрешение на строительство в охранной зоне, так как эти действия не согласовали с Минприроды. Но в начале 2020 года суд отказал заявителю. При этом, Минприроды намерены обжаловать это решение, так как часть стройки расположена на территории «Лосиного Острова».

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин говорит, что признание законности стройки Арбитражным судом является прецедентным решением, так как это решение открывает дорогу к застройке «Лосиного Острова» по всему периметру и последующему уничтожению парка.

- Есть красные линии «Лосиного Острова». Надо отсчитать от них 150 метров и все. Но чиновники отсылают к Минприроды, которой само виновато, так как несет часть ответственности за то, что чиновники этого ведомства не удосужились эту границу очертить. Но это не отменяет факта ее наличия, - говорит Сергей Митрохин.

Действительно, национальный парк имеет все перспективы лишиться нескольких гектаров на разных участках. Смотрите сами: в 2019 году Верховный суд отказал Минприроды и руководству «Лосиного Острова» в рассмотрении жалоб из-за передачи 16 гектаров национального парка ООО «ТТК-Абрамцево», которое еще в 2008 году представило туристско-торгового центра.

С 2014 года застройщик добивался исключения участка из состава национального парка в районе 104 километра МКАД рядом с пересечением с Щелковским шоссе для реализации этого проекта. Суд встал на сторону ООО «ТТК-Абрамцево».

Судьба территории парка пока не определена до концаФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГИ-ДОРОГИ

Есть еще один проект, который сильно изменит «Лосиный Остров» - через его территорию может пройти дублер Щелковского шоссе. Эта стройка лишит лес статуса особо охраняемой территории на площади в 100 гектаров.

Чиновники из Минприроды разработали проект, который исключает 140 гектаров леса в пользу 19 километров нового шоссе. В качестве компенсации предложено присоединить к национальному парку территории Монинского и Горенского лесничеств Подмосковья.

Также через национальный парк планируют пробить пятый участок северо-восточной хорды в формате шестиполосной дороги между Открытым и Ярославским шоссе. И тут чиновники предложили компенсацию: включение в число особо охраняемых природных территорий часть парка «Сокольники», примыкающему к «Лосиному Острову». Этот участок трассы планируют сдать к 2023 году.