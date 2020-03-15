2020-03-15T12:11:35+03:00
Происшествия

«Выскочил на встречку по скользкой дороге»: появились подробности смертельной аварии на трассе «Екатеринбург-Пермь»

Под Первоуральском разбились три человека, которые были в «Кио Рио», еще 13-летний мальчик получил травмы
Юлия СТАЛИНА
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Погибли три человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Погибли три человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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В областном ГИБДД рассказали подробности жуткой аварии на трассе «Екатеринбург-Пермь». В воскресенье, в 8:40 под Первоуральском столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус, ехавший из Красноуфимска. Да данным полиции, погибли три человека из легкового «Кио Рио», еще один человек получил травмы.

Предварительно, автомобиль «Кио Рио» выскочил на встречку для обгона. Из-за метели трасса была скользкой, водитель иномарки не справился с управлением и собрал целый паровоз из других автомобилей.

- Мужчина 1975 года рождения, автомашины «Киа Рио», при совершении маневра обгон, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу», который после удара откинуло на автомашину «Лада Ларгус», а автомобиль «Киа Рио» в попутно движущийся автобус «Нефаз» и бордюрное ограждение, - рассказывают о событиях в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

На месте работали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области.

На месте работали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В результате столкновения водитель и два пассажира «Киа Рио» скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Тринадцатилетний пассажир «Лада Ларгус» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом обеих костей голени. В автобусе никто из пассажиров не пострадал. Погибших доставали сотрудники МЧС. Сейчас полицейские выясняют причины аварии.

- Последствия аварии в настоящий момент ликвидируются. Движение по автодороге Пермь-Екатеринбург в районе 310 км организовано в одну полосу, - добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными при движении по трассам. Из-за неблагоприятных погодных условий, передвигаться по дорогам небезопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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