«Выскочил на встречку по скользкой дороге»: появились подробности смертельной аварии на трассе «Екатеринбург-Пермь»

В областном ГИБДД рассказали подробности жуткой аварии на трассе «Екатеринбург-Пермь». В воскресенье, в 8:40 под Первоуральском столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус, ехавший из Красноуфимска. Да данным полиции, погибли три человека из легкового «Кио Рио», еще один человек получил травмы.

Предварительно, автомобиль «Кио Рио» выскочил на встречку для обгона. Из-за метели трасса была скользкой, водитель иномарки не справился с управлением и собрал целый паровоз из других автомобилей.

- Мужчина 1975 года рождения, автомашины «Киа Рио», при совершении маневра обгон, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу», который после удара откинуло на автомашину «Лада Ларгус», а автомобиль «Киа Рио» в попутно движущийся автобус «Нефаз» и бордюрное ограждение, - рассказывают о событиях в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

На месте работали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В результате столкновения водитель и два пассажира «Киа Рио» скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Тринадцатилетний пассажир «Лада Ларгус» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом обеих костей голени. В автобусе никто из пассажиров не пострадал. Погибших доставали сотрудники МЧС. Сейчас полицейские выясняют причины аварии.

- Последствия аварии в настоящий момент ликвидируются. Движение по автодороге Пермь-Екатеринбург в районе 310 км организовано в одну полосу, - добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными при движении по трассам. Из-за неблагоприятных погодных условий, передвигаться по дорогам небезопасно.