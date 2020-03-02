2020-03-02T12:13:07+03:00
Общество

Как настроить себя на Великий пост

Священнослужители настаивают, что это в первую очередь не диета, а возможность «перенастроить» себя
Данил СВЕЧКОВ
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Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и заканчивается 18 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Закончилась Масленица, и начался Великий пост – время, когда православные верующие ограничивают себя в развлечениях и еде. Четкой даты начала у поста нет, так как он привязан к Пасхе, дата проведения которой каждый год «плавает». В этом году он начинается 2 марта, а заканчивается 18 апреля. На следующее утро уже Пасха, когда все христиане встречают друг друга словами «Христос Воскресе!».

Семь недель Великого поста

Сам Великий пост делится на семь недель, которые в православном календаре называются «седмицами». Во время каждой из них есть свои традиции и проводятся свои церковные службы.

Конец первой недели, с 2 по 8 марта: верующие вспоминают, как в 843 году в Византии было побеждено движение, боровшееся с почитанием икон. Его приверженцы считали иконы с изображениями святых «идолами». И боролись с ними, ссылаясь на ветхозаветные заповеди: «не сотвори себе кумира и никакого изображения того…». В 843 году Константинопольский патриарх-иконоборец Иоанн VII был свергнут, а всех его сподвижников отлучили от церкви. Сейчас это движение священнослужители называют «ересью иконоборчества».

Как отмечают в епархии, во время Великого поста главное не диета, а душевный настрой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают в епархии, во время Великого поста главное не диета, а душевный настрой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая, третья и четвертая суббота Великого поста называются Родительскими – это дни особого поминовения умерших родственников (не путать с Радоницей, которая проводится на девятый день после Пасхи – 28 апреля в этом году).

Вербное воскресенье наступает на шестую неделю – в этом году 12 апреля. В этот день православные христиане собирают веточки вербы и идут в церковь на богослужение.

Последняя же седьмая неделя посвящена воспоминаниям последних дней Спасителя – Иисуса Христа.

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В обывательском понимании Великий пост связан в основном с определенной диетой, однако священнослужители стараются развеять это заблуждение. Они отмечают, что Пост это «время лечения души».

- Пост это перезагрузка, - объясняет протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии. - Мы имеем свойство расстраиваться, как всякий инструмент. Пост ставит цель настроить человека. В первую очередь надо смотреть на отношения с Богом. Важно их обновить. Помните, как сказал Винни-Пух: «Понимаешь, Пятачок, поэзия это не то, что ты идешь и находишь, поэзия это то, что находит на тебя». Это потрясающая формула откровения. Нам важно научиться открывать для себя Бога в жизни, в обстоятельствах. Храм это место, где небо ближе всего подходит к земле.

Чтобы «перенастроить» себя человеческой душе надо освободиться от гнета тела, то есть воздерживаться от удовлетворения потребностей. Для этого, собственно, и нужен пост.

- Это режим питания, режим времени, режим духовных упражнений, - говорит Евгений Попиченко. - В пост мы отказываемся от животной пищи, тяжелой для нашего усвоения, и переходим на растительную, которая позволяет человеку немного сосредоточиться на внутренней жизни.

Если говорить упрощенно, то в Великий пост верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, а также от яиц и рыбы. Однако все, как говорится, в пределах разумного. В Екатеринбургской епархии отмечают, что послабление поста разрешено беременным и больным.

Сразу после окончания Великого поста происходит Пасха. В этом году она состоится 19 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после окончания Великого поста происходит Пасха. В этом году она состоится 19 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Да и вообще лучше посоветоваться со священником, чтобы определить, насколько строгий пост надо соблюдать.

- Всегда лучше подойти и спросить «Батюшка, я правильно, вообще, настроился?». Посоветоваться, - добавляет Евгений Попиченко. - Наша цель – дойти до конца. Мышцы тренируются постепенно. Я свой первый пост как прочитал, так и провел максимально на хлебе и воде. Но все-таки это риск надорваться. Надо взять умеренные обязательства, но так, чтобы их провести через весь путь. Не надо расстраиваться, когда на пути встретил искушение – день рождения, корпоративы... Расстроился, расслабился, позволил – руки опустил. Нет, надо как Арнольд Шварцнеггер говорил: «Упал, отжался, встал, пошел дальше».

Как отмечают в епархии, во время Великого поста главное не диета, а душевный настрой. Верующий человек должен исповедоваться и причащаться, а также избегать гнева и сквернословия, раздражения и зависти, тщеславия и других грехов.

- Очень важно настроить свою душевную сферу в жизни, - говорит протоиерей Евгений Попиченко. - В наших человеческих отношениях очень много «паразитов». Самый главный – наша зависимость от телефона, от информационной сферы. Тут я говорю не о работе, а о развлечениях, когда мы часами «залипаем», сидим, крутим ленты. Предлагаю в начале поста просто посмотреть, сколько времени в течение дня мы проводим в телефоне без пользы. Надо высвободить это время и посвятить его своим родителям, детям, самим себе. Начать читать книги. Очень важно читать книги. Человек, который не читает книги, не развивается. Страницы, которые мы прочитываем в телефоне не так ложатся на наше сердце, как прочитанные книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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