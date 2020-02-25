В Екатеринбурге пятиклассник изобрел портативный холодильник для инсулина своего друга, страдающего диабетом

Пятиклассник из Екатеринбурга Арсений Горячкин доказал, что он не только хороший друг, но и блестящий изобретатель. Причем доказал он это, став победителем X международного конкурса «Открываю мир», на котором дети показывают свои разработки.

Изобретение Арсения это маленький портативный холодильник для инсулина. Оно набрало максимальное количество баллов у жюри – 100. Однако создавал школьник его не ради побед и кубков, а чтобы помочь своему пятилетнему другу Юре. У мальчика с двух лет сахарный диабет. А это значит, что по несколько раз в день ему нужно ставить уколы и носить инсулин с собой. Благодаря изобретению Арсения инсулин Юры не испортится даже в жарких странах.

- У Юры всегда на плечах рюкзачок со всем необходимым, - говорит Наталья Шерстнева, учитель начальных классов гимназии №155, научный руководитель Арсения. – В нем маленькие весы для взвешивания еды, конфетки, на случай если сахар будет низкий, глюкометр и инсулин. Он сам измеряет у себя количество сахара в крови с помощью специального прибора.

Идея создать такой портативный холодильник у Арсения родилась, когда он со своими родителям с Юрой и его мамой отправился отдыхать на море и обнаружил, что из-за жаркого климата Юра не может отойти слишком далеко от номера, в холодильнике которого хранился инсулин.

- Его с раннего детства интересовало, как устроен этот мир из чего состоит человек, какое последнее математическое число существует, - говорит Юлия, мама Арсения. - Мой знакомый вел кружок электроники и предложил Арсению вступить. Они паяли детали микросхемы. Потом Арсений стал ходить в научно-творческую лабораторию у нас в городе. Там они стали изучать 3Д-моделирование и делать серьезные проекты.

Арсений и Юра дружат, несмотря на разницу в возрасте в пять лет. Фото: предоставлено Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга

Первым изобретением Арсения стала «умная розетка». По-сути, это тройник для розетки, который управляется дистанционно. Можно, например, включить в него чайник, а потом из другой комнаты через приложение на телефоне подать электричество к чайнику, чтобы он начал кипятить воду. Близкие шутят, что однажды это изобретение сыграло против изобретателя.

- В детской был включен телевизор, Арсений его смотрел допоздна и не выключал, - говорит мама мальчика. - Так я из другой комнаты через телефон выключила его через эту «умную розетку».

«Умную розетку» Арсений напечатал на 3Д-принтере, как и портативный холодильник для инсулина своего друга. Для холодильника электроэнергия не нужна. В нём налита жидкость, которая до 8 часов может оставаться холодной.

- Предварительно этот маленький холодильник и сам надо подержать в холодильнике, - рассказывают родные изобретателя. – Арсений проделал множество опытов, чтобы определить, какая жидкость лучше всего сохраняет холод, чтобы залить ее внутрь корпуса. Изначально хотел использовать специальную силиконовую жидкость, но достать ее можно только в США. Поэтому остановились на водно-солевом растворе.

Теперь остается только пустить разработку Арсения в производство, чтобы такой портативный холодильник был у всех, кому нужно носить с собой инсулин. Пока же им пользуется лишь его друг.