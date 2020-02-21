Снимал детское порно и отправлял в США: в Екатеринбурге судят юного таксиста-педофила

- Добрый вечер, молодой человек. Что же вы посреди дороги встали, случилось чего? – спросил инспектор ГИБДД у испуганного водителя старенького Ford Focus. Иномарка стояла на съезде с трассы вблизи элитного коттеджного поселка под Екатеринбургом, и полицейские решили проверить все ли в порядке у водителя.

- Да, мы с девушкой решили уединиться, - ответил парнишка с черными глазами. – Если мы что-то нарушили, то сейчас уедем в другое место.

- Нет, все в порядке, только пусть ваша подруга покажется и скажет, что все в порядке. Не вижу смысла вас отвлекать, - парировал мужчина в форме.

Вот только никакой девушки в салоне легковушки не оказалось, а на заднем сидение был голый 13-летний мальчик. Ошарашенные гаишники задержали водителя и отвезли в ближайший отдел. Уже там выяснилось, что за рулем сидел ранее не судимый 22-летний Рустам Абсалямов (имена изменены – прим. ред.)

ЛЮБИЛ ПОМОГАТЬ МОЛОДЫМ МАЛЬЧИКАМ

Руслан вырос в Башкирии, в городе Белорецк. После школы поступил на заочное отделение местного колледжа, но при этом постоянно таксовал. Но вскоре понял, что в городе с населением в 65 тысяч много не заработаешь и стал часто ездить к родственникам на Средний Урал. По крайне мере так он объяснял полицейским свои визиты в Екатеринбург.

В столице Урала Руслан останавливался у сестер матери или снимал квартиру, куда часто приходил со своими юными друзьями 13-летним Сашей и его 11-летним братом. Именно младший из мальчиков был в машине таксиста в ночь разоблачения.

Рустам и его "друг" Саша. Фото: предоставлено знакомыми обвиняемого

- Рустам всегда говорил, что Саша – его лучший друг, - рассказывают «КП» знакомые обвиняемого. – Их общение никогда не вызывало подозрений. Мы знали, что они разного возраста, но даже не могли предположить, что стояло за этой «дружбой». Он говорил, что помогает братьям деньгами, якобы они из неблагополучных семей. Потом мы узнали, что он на самом деле давал им деньги, но за определенные «услуги».

Семья Рустама узнала о его задержании в конце 2018 года, когда парень уже был в СИЗО. За время следствия выяснилось, что Никита и Саша далеко не первые и не единственные жертвы извращенца. В числе потерпевших дети из Белорецка, Нефтекамска, Краснодара, Казани и Каменска-Уральского. В общей сложности Рустама обвиняют по более полусотни эпизодов, в том числе и двух половых сношениях с детьми, не достигшими 14-летнего возраста.

Всех «друзей» он находил в соцсетях. Начинал с общения, заканчивал – интимными встречами.

- Все происходящее долго не укладывалось в голове еще и потому, что у Рустама была девушка из Краснодара – Катя. Была полная уверенность, что его интересует противоположный пол. Сейчас она уже взрослая, учится на первом курсе университета. А тогда была еще несовершеннолетней. Ее признали потерпевшей за то, что Рустам прислал ей по переписке ссылку на статью под названием «Как понять, что мужчина хочет тебя». Это расценили как один из эпизодов, хотя сама Катя на допросе ни в чем его не обвиняла, - добавили приятели Абсалямова.

Это фото сделано в 2015 году, тогда Рустаму было 20 лет. Здесь он в компании детей на озере в Башкирии. Фото: предоставлено знакомыми обвиняемого

ЗАРАБАТЫВАЛ НА ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ

Почти треть уголовного дела – это обвинение Рустама в распространении в Сети детской порнографии с участием несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Съемка запрещенных роликов была основной частью дохода Рустама. По словам родни, безобидный на первый взгляд парень поставлял видео на черный рынок США.

- У него был фетиш покупать мальчикам брендовую одежду, чтобы за счет дорогих вещей поднимать «статус» своих фильмов. Точно знаю, что один раз ему перевели $ 9000 за серию роликов с Никитой. Он без проблем водил детей вокруг пальца, а за их молчание хорошо платил. Доходило до того, что дети врали родителям и говорили, что Рустаму 16 лет, и он еще учится в школе, - делится знакомая Абсалямова.

После того, как Рустама арестовали, его девушка удалила все свои страницы в соцсетях. Фото: предоставлено знакомыми обвиняемого

Учитывая количество эпизодов в уголовном деле, суд может растянуться на несколько лет. На днях Рустаму продлили арест до июня 2020 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В следственном управлении СКР по Свердловской области данное уголовное дело комментировать отказались.

КОНКРЕТНО

Рустам Абсалямов обвиняется по статьям:

«Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (20 эпизодов);

«Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» (2 эпизода);

«Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»;

«Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет» (14 эпизодов);

«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (4 эпизода);

«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет» (11 эпизодов).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Учитывая такое количество эпизодов в уголовном деле, суд может затянуться на несколько лет. По наиболее тяжкому составу преступления обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, - пояснил адвокат Антон Штоль.