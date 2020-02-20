«Делал ставки на спорт, но проиграл родительские деньги»: в Новоуральске 14-летний подросток свел счеты с жизнью

В закрытом городе Новоуральске свел счеты с жизнью 14-летний школьник. Никто пока точно не знает, что стало причиной трагедии. Сейчас по школе, где учился Данил, (имя изменено. – Прим.ред) ходят слухи, что парень проиграл на спортивной тотализаторе деньги и из-за этого пошел на отчаянный шаг.

Все случилось вечером 19 февраля. Парень учился со второй смены в школе №45. Но на уроки он не пришел. Тогда обеспокоенная мама мальчика попросила свою соседку проверить, дома ли Данил.

- Женщина зашла в квартиру, где и обнаружила тело несовершеннолетнего. Семья благополучная, полная. Ребенок учился хорошо, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Родственники Данила пока не находят себе места из-за трагедии и не могут предположить ее причины. Они лишь говорят о том, что Данил был очень общительный и жизнерадостный.

- Говорят, что он покончил с собой из-за того, что делал ставки на футбол. Взял у родителей деньги (вроде как 50 тысяч), поставил на одну игру, но проиграл, потом на вторую и снова… У нас сегодня в школе это весь день обсуждают, - рассказала «КП» одна из одноклассниц Данила.

О том, что причиной трагедии стал проигрыш на тотализаторе, пишут и в одном из пабликов Новоуральска. Правда, там эту версию опровергают несколько одноклассников погибшего Данила.

Судя по странице парня в соцсети, он увлекался футболом. Школьник состоял во многих тематических группах, посвященных самой популярной игре, а на его аватарке изображен футболист «Ливерпуля»Вирджил ванн Дейк.

Как рассказал «КП» один из педагогов 45-й школы, сегодня с самого утра там работают следователи СК. Они опрашивают детей, которые близко общались с Данилом.

В местном следственном отделе отказались комментировать произошедшее.

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