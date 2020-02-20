2020-02-20T10:41:04+03:00
Общество

Масштабная акция от «Галамарта» к 23 февраля: пена для бритья всего за 1 рубль

Делимся вариантами бюджетных покупок, которые могут дополнить основной подарок
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За подарками можно приходить и в воскресенье 23 февраляЗа подарками можно приходить и в воскресенье 23 февраля
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Носки и пена для бритья на 23-е февраля уже давно стали мемом, и совершенно напрасно. Эти вещи определенно пригодятся в хозяйстве и лишними никогда не будут. Особенно, если пена для бритья стоит всего 1 рубль.

Удержаться сложно, да и не нужно: просто приходите в «Галамарт» в День защитника Отечества и совершайте самую бюджетную покупку, какая только может быть.

«Пена для бритья всего за 1 рубль» - настоящая народная акция от народного магазина

«Пена для бритья всего за 1 рубль» - настоящая народная акция от народного магазина

Конечно, близкому человеку в качестве подарка это маловато, но вот как знак внимания для приятелей и коллег – в самый раз! А еще пеной для бритья можно будет дополнить и основной подарок. Кстати, какой?

Например, танк на радиоуправлении, который можно будет купить в «Галамарте» по ШОК-цене – всего за 29 рублей (акция действует только 17 и 18 февраля). Подарок это действительно универсальный и подойдет, как говорится, на любой возраст. Никто из мужчин добровольно не откажется от радиоуправляемого танка.

Танк на радиоуправлении можно купить в «Галамарте» за 29 рублей

Танк на радиоуправлении можно купить в «Галамарте» за 29 рублей

Кстати, у «Галамарта» еще очень много идей для подарков на 23-е февраля. Заходите, выбирайте, покупайте и радуйте близких.

8 800 333-4-000

www.galamart.ru

*Подробности об акциях можно узнать на сайте www.galamart.ru и по горячей линии 8 800 333-4-000

ИСТОЧНИК KP.RU

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