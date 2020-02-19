2020-02-19T15:09:55+03:00
Звезды

«Жадность может погубить любого»: «Уральские пельмени» оставили бывшего директора ни с чем

Продакшн отстоял свои права на выпуски, отснятые для канала СТС
Олег ГАЛИМОВ
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Также Нетиевский требовал вернуть ему 68 миллионов рублей и обвинял бывших коллег в финансовых махинацияхТакже Нетиевский требовал вернуть ему 68 миллионов рублей и обвинял бывших коллег в финансовых махинацияхФото: Иван ВИСЛОВ
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Арбитражный суд Мостового округа поставил точку в деле «Уральских пельменей» и бывшего директора шоу Сергея Нетиевского. Экс-руководитель коллектива до последнего надеялся оспорить права на выпуски, снятые для канала СТС. На протяжении трех лет Нетиевский пытался оспорить контракт, но раз за разом получал отказы в оспаривании сделки.

Теперь артистам не придется отвлекаться от творческой работы.

- Длительный судебный процесс отнимал силы у всех, но главное, что справедливость и законность - восторжествовали, а честное имя руководства команды и самих артистов осталось незапятнанным. Что касается нашего оппонента, печально, но жадность, похоже, может погубить любого, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Нешина, представляющая интересы действующего директора команды Евгения Орлова.

После увольнений Нетиевского выяснилось, что он зарабатывал больше нескольких актеров вместе взятых Фото: Алексей БУЛАТОВ

После увольнений Нетиевского выяснилось, что он зарабатывал больше нескольких актеров вместе взятыхФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего Нетиевский требовал вернуть ему 68 миллионов рублей и обвинял бывших коллег в финансовых махинациях. Однако уже после увольнения стало известно, что экс-директор вовсе не занимался делами коллектива. Даже не подавал налоговые декларации.

- Было непросто. Прошло по 5 заседаний в суде апелляционной инстанции на обоих кругах рассмотрения дела, были ожесточённые споры об экспертизе рыночной стоимости прав, о толковании закона, о позициях высших судов. Но теперь всё позади. Мы рады, что наш подход признан судами всех трёх инстанций, и интересы команды удалось отстоять, - отмечают юристы «Уральских пельменей» Елена Ангелова и Виктор Пастернак.

Нам удалось дозвониться до Сергея Нетиевского, но комментировать очередное поражение в суде он отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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