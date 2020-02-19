Масленица-2020 на Урале: история, традиции и приметы

В России Масленицу празднуют семь дней, начиная с понедельника по воскресенье. Затем начинается Великий пост. В 2020 году отмечать Масленицу будем с 24 февраля по 1 марта. Сжигание чучела зимы, массовые гуляния, катание с горок и кулачные бои: все это старинные русские обычаи, которые берут свое начало еще в Средние века. Специалист Центра традиционной культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк рассказал «Комсомолке», как в Екатеринбурге и Свердловской области отмечали этот светлый праздник.

ПРИМЕТЫ ПО ДНЯМ

Первые упоминания в летописях о Масленице начинаются с XV-го века.

- Эту неделю называют масленичной или Сырной седмицей. Есть еще одно название - «Неделя о страшном суде». Она связанна напрямую с европейской карнавальной культурой (означает – «мясо прощай»). Уже на масленичной неделе, перед Великим постом, нельзя вкушать мясную пищу, - рассказывает Вячеслав Печняк, ведущий методист Центра традиционной культуры Среднего Урала.

Масленица это карнавальное представление.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день Масленичной недели глубоко символичен. Вот самые главные приметы:

Понедельник, 24 февраля: встреча, начало Узкой Масленицы. В первый день Масленичной недели положено выпекать первый масленичный блин, чтобы вся неделя выдалась богатой на угощения.

Вторник, 25 февраля: заигрыши. В этот день молодежь собиралась вместе - парни знакомились с девушками и присматривали себе жену. Считалось, что если познакомиться на Сырной седмице, то уже к Красной горке (первое воскресенье после Пасхи) можно и свадьбу играть.

Среда, 26 февраля: лакомка. День, когда принято ходить к теще на блины. Чем дружелюбнее теща к зятю, чем больше блинов он съест у нее в доме, тем счастливее будет супружеская жизнь молодых.

Четверг, 27 февраля: разгул, начало Широкой Масленицы. И стар, и мал развлекаются как могут: играют в снежки, катаются с горок и на качелях, поют, танцуют и водят хороводы. Чей ребенок дальше скатится с горки или выше взлетит на качелях, у тех будет самый большой урожай и достаток. В этот день нельзя не веселиться, иначе можно схлопотать общественное осуждение и всяческие беды.

В эту неделю запрещено ссориться, злиться, сквернословить.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятница, 28 февраля: тещины вечерки. Пришла очередь и теще наведаться в гости к зятю. Правила такие же - чем дружелюбнее и щедрее будет зять, тем лучше сложится жизнь молодой семьи.

Суббота, 29 февраля: золовкины посиделки. Зять может немного выдохнуть - пришел черед его жены. Молодая невестка собирала родственников со стороны мужа (да и со своей тоже), и потчевала их всевозможными угощениями. На такие посиделки, бывало, собиралась вся округа - посмотреть, как молодая хозяйка ладит с родней, чем накрывает стол, ну, и, конечно, угоститься. Незамужние родственницы в этот день приходили одни и проводили масленичные гадания на суженого. А дети, которым было неинтересно слушать разговоры взрослых, отправлялись развлекаться - суббота была последним днем перед Великим Постом, когда можно было вдоволь накататься на качелях и с горок и наводиться хороводов.

Воскресенье, 1 марта: проводы. Народ завершал праздничные гуляния и начинал подготовку к строгому Великому Посту. Именно в этот день сжигали чучело Масленицы - в ознаменование наступающей весны. На центральную площадь, посмотреть на сожжение сбегались все.

Существовало жутковатое суеверие, что если хотя бы издалека не взглянуть на горящее чучело, то скоро умрешь. Прах же чучела развеивали над полями - считалось, что если сделать это, год будет урожайным и плодоносным.

НА УРАЛЕ НИКОГДА НЕ СЖИГАЛИ ЧУЧЕЛО

- У нас на Урале начинали праздновать широкую Масленицу уже с четверга. В старожильческих селах она называлась «Саловник», от слова целоваться, но через букву «с» из-за уральского диалекта. Потому что при встрече все целовались. В дореволюционной России в этот праздник никто не работал, как сейчас в новогодние каникулы. Народ отдыхал, ездил друг к другу в гости, - объясняет эксперт.

Самая главная традиция – блины.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Невозможно представить Масленицу без сжигания чучела. Куклу, которая размером с человека, набивают ненужными вещами, водят вокруг нее хороводы, пляшут и поют песни. В последний день чучело сжигают, тем самым освобождаясь от всего ненужного и плохого. Оказалось, что для уральцев и сибиряков эта традиция современная.

- На Урале и в Сибири чучело никогда не жгли, такой традиции не существовало. Она пришла к нам с русского юга, когда складывались традиции проводов нашей зимы. В советское время работники домов культуры разнесли весть об этом по всей стране. У нас на Урале в Слободотуринском районе в двух селах носили чучело. Оно было маленького размера, его носили на руках как куколку. Делали это два раза в году: на Масленицу и Троицу, - говорит Вячеслав Печняк.

МАСЛЕНЫЙ КОРОЛЬ И КАТАНИЕ С ГОРЫ

Масленицу нельзя представить и без карнавала. Веселить народ вызвались буссары, то есть шуточные гусары. Они ездили верхом на лошадях, носили смешные мундиры. Всадники заезжали в ближайшие села, где показывали людям забавные представления. В Прощенное воскресенье бусары захватывали снежную крепость.

- В Слободотуринском районе к празднику сооружали горящие ворота. Молодые люди на лошадях, в роли всадников, пробовали проскакать через них. У кого получалось, тот становился героем недели, - замечает наш собеседник.

Кулачный бой самая зрелищная традиция на РусиФото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна популярная забава – катание с горы. Для этого использовали солому, которую связывали в плотную кучу, а потом сжигали. Иногда в ход шли деревянные лавки. Готовили их заранее: выносили из дома, обмазывали навозом или водой, замораживали. Санки получались отменные. Катались в санях сидя по несколько человек, или стоя. Так делали семейные пары или влюбленные, взявшись за руки.

- В каждом селе или городе был свой персонаж, олицетворяющий сам праздник. Где-то это был масленичный король, где-то масленичный дед. Он катался по селам, рассказывал людям, как праздновать, а в конце ряженый тоже участвовал во взятии снежного городка.

Чучело набивают старыми ненужными вещами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кулачный бой самая зрелищная традиция на Руси. Их обязательно устраивали в масленичную неделю. На Урале популярное состязание – борьба на опоясках (текстильная лента длинной не больше двух метров – прим.ред.). Для победы надо было дважды уронить соперника на землю или заставить его коснуться земли три раза. Касание земли коленом уже считалась поражением. Победителем считался тот, кто поборет больше всего людей.

- В Екатеринбурге в 1904-1905-е годы проводились массовые кулачные бои. На льду пруда, который находится возле современного УРГУПСа, собиралось до 1,5 тысяч человек. Бились с четверга до Прощенного воскресенья. Нельзя бить лежачего и тех, у кого идет кровь. Нужно было оттолкнуть команду соперников на другую сторону или берег. Дрались только днем. Если до темна не выясняли, кто сильней, битва продолжалась на следующий день, - уточняет Вячеслав Печняк.

Масленица – неделя без мяса! При этом рыбу, морепродукты и молочные продукты есть не запрещается.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запреты на Масленицу:

- В эту неделю нельзя пить алкогольные напитки.

- Запрещено ссориться, злиться, сквернословить.

- На Масленицу принято гулять и веселиться, а вот грусть и уныние – под запретом.

- Нельзя встречать гостей на Масленицу в неубранном доме.

- Масленица – неделя без мяса! При этом рыбу, морепродукты и молочные продукты есть не запрещается.

- Масленица - праздник больше мирской, нежели христианский. Церковь называет ее «светлым предпутием воздержания» и «началом умиления и покаяния», а не предаванием разгулу, обжорству, мирским забавам и развлечениям.

И самая главная традиция – блины. В эту неделю нужно приглашать в гости родственников и друзей. А также обязательно посетить на Масленицу праздничные гуляния. Считается, как проводишь зиму, так и проведешь весну.