«Один погиб, еще 33 человека остались без крыши над головой»: в Екатеринбурге сгорел центр социальной помощи

Ранним утром 19 февраля в Екатеринбурге, в районе Уктуса, произошел крупный пожар – около пяти утра на улице Дунайской загорелось двухэтажное здание социально-реабилитационного центра «Твой дом». Пожарные долго не могли подступиться к огню и начать тушение из-за того, что дом был под напряжением.

- До прибытия электриков огнеборцы организовали защиту соседних строений от возможного распространения огня, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – До прибытия пожарных из коттеджа эвакуировали 32 человека, еще одного спасатели вытащили из-за зарешеченного окна.

Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. Огонь сильно повредил дом и гараж, в котором на момент возгорания были припаркованы два автомобиля. А из-за высокой температуры произошло обрушение кровли.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Я вышел во двор покурить, увидел черный дым. Я живу там рядом. Одна машина пожарной части стояла чуть поодаль дома. Вторая с лестницей – у горящего дома, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Евгений. – Запах гари стоял ужасный. Рядом стояли 4-5 пожарных, 2 реанимации и 2 машины МЧС. Вокруг было 40-50 человек. Недалеко стояли цыганки и мешали нам, простым жителям, проскочить дальше по тропинке.

Огонь удалось потушить лишь к 07:29, он не успел перекинуться на соседние дома. Однако во время проливки пожарные обнаружили в доме тело 50-летней женщины, которая являлась постоялицей центра. Следственный комитет Свердловской области уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, постояльцы и сотрудники социально-реабилитационного центра, истребуется документация, касающаяся деятельности центра, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Для определения точной причины смерти женщины и обстоятельств возникновения возгорания проводятся соответствующие экспертизы.

К расследованию подключилась и прокуратура Екатеринбурга. Они проверят организацию на соблюдение требований пожарной эксплуатации здания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Социально-реабилитационный центр «Твой дом» - это частная благотворительная организация, головной офис которой находится в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге на Дунайской располагался один из филиалов. Волонтеры работают уже семь лет и помогают людям, страдающим различными видами зависимости, освободившимся из мест лишения свободы и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«КП-Екатеринбург» связался с представителями екатеринбургского филиала, которые обещали подробно рассказать о ситуации и пообщаться чуть позже. В данный момент у них проходят следственные мероприятия.