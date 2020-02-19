2020-02-19T09:36:12+03:00
Происшествия

«Один погиб, еще 33 человека остались без крыши над головой»: в Екатеринбурге сгорел центр социальной помощи

Дело уже расследует следственный комитет и городская прокуратура
Мария Трапезникова
Поделиться:
Коттедж загорелся около пяти утра. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиКоттедж загорелся около пяти утра. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ранним утром 19 февраля в Екатеринбурге, в районе Уктуса, произошел крупный пожар – около пяти утра на улице Дунайской загорелось двухэтажное здание социально-реабилитационного центра «Твой дом». Пожарные долго не могли подступиться к огню и начать тушение из-за того, что дом был под напряжением.

- До прибытия электриков огнеборцы организовали защиту соседних строений от возможного распространения огня, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – До прибытия пожарных из коттеджа эвакуировали 32 человека, еще одного спасатели вытащили из-за зарешеченного окна.

Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. Огонь сильно повредил дом и гараж, в котором на момент возгорания были припаркованы два автомобиля. А из-за высокой температуры произошло обрушение кровли.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Я вышел во двор покурить, увидел черный дым. Я живу там рядом. Одна машина пожарной части стояла чуть поодаль дома. Вторая с лестницей – у горящего дома, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Евгений. – Запах гари стоял ужасный. Рядом стояли 4-5 пожарных, 2 реанимации и 2 машины МЧС. Вокруг было 40-50 человек. Недалеко стояли цыганки и мешали нам, простым жителям, проскочить дальше по тропинке.

Огонь удалось потушить лишь к 07:29, он не успел перекинуться на соседние дома. Однако во время проливки пожарные обнаружили в доме тело 50-летней женщины, которая являлась постоялицей центра. Следственный комитет Свердловской области уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, постояльцы и сотрудники социально-реабилитационного центра, истребуется документация, касающаяся деятельности центра, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Для определения точной причины смерти женщины и обстоятельств возникновения возгорания проводятся соответствующие экспертизы.

К расследованию подключилась и прокуратура Екатеринбурга. Они проверят организацию на соблюдение требований пожарной эксплуатации здания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Социально-реабилитационный центр «Твой дом» - это частная благотворительная организация, головной офис которой находится в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге на Дунайской располагался один из филиалов. Волонтеры работают уже семь лет и помогают людям, страдающим различными видами зависимости, освободившимся из мест лишения свободы и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«КП-Екатеринбург» связался с представителями екатеринбургского филиала, которые обещали подробно рассказать о ситуации и пообщаться чуть позже. В данный момент у них проходят следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спикер Гордумы Екатеринбурга снял с поста главу одной из комиссий
«Статья предполагает подкуп или угрозы убийством»: адвокат – о том, почему отец Васильева избежит ответственности за подмену мочи
Ущерба пациенту нет: глава свердловского Минздрава оценил ситуацию с ползущим по снегу мужчиной в Каменске-Уральском
Есть погибшие: прокуратура проверит сгоревший в Екатеринбурге центр соцпомощи
Решил поиграть в шпиона: екатеринбуржец подглядывал за соседями, чтобы отыскать вора своих ковриков
Грозит пожизненное: полицейские Екатеринбурга задержали наркокурьера
Грипп и ОРВИ отступают: екатеринбуржцы стали меньше болеть
«В салоне было 25 человек, есть пострадавшие»: на свердловской трассе пассажирский автобус протаранил грузовик
«Не могу больше, трудно мне»: Коляда попросил Куйвашева спасти его театр
Площадь пожара составила 300 «квадратов»: из полыхающего в Екатеринбурге центра социальной помощи спасли 33 человека
Часть дорог в Нижнем Тагиле будет отремонтирована на год раньше
Решил проскочить через пути: в центре Екатеринбурга трамвай переехал подростка
Тяжелая статья: против директора «Титановой долины» возбудили уголовное дело
Под Екатеринбургом в эти выходные пройдет Ретро Ралли
Из-под переднего колеса шел дым с искрами: в Екатеринбурге задымился троллейбус
Ученик Николая Коляды сыграл главную роль в новом сериале от создателей «Реальных пацанов»
Треть уральских предпринимателей жалуются на проблемы с налогами
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сдал ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников
«Били ледорубом, душили гирляндой»: стали известны подробности убийства в доме, где дети месяц жили с трупами бабушки и дедушки