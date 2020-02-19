2020-02-19T09:04:19+03:00
Происшествия

Есть погибшие: прокуратура проверит сгоревший в Екатеринбурге центр соцпомощи

Во время тушения спасатели обнаружили тело 50-летней женщины
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня, ранним утром, в Екатеринбурге, в районе Уктуса, сгорел центр социальной помощи «Твой дом». Пожарные долго не могли приступить к тушению огня, потому что двухэтажный дом находился под напряжением.

В момент возгорания внутри находилось 33 человека. Пожарным удалось спасти почти всех – к сожалению, во время тушения спасатели обнаружили тело женщины 50-ти лет.

Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину пожара, а городская прокуратура решила проверить организацию на соблюдение требований пожарной эксплуатации здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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