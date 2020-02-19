Есть погибшие: прокуратура проверит сгоревший в Екатеринбурге центр соцпомощи
Во время тушения спасатели обнаружили тело 50-летней женщины
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня, ранним утром, в Екатеринбурге, в районе Уктуса, сгорел центр социальной помощи «Твой дом». Пожарные долго не могли приступить к тушению огня, потому что двухэтажный дом находился под напряжением.
В момент возгорания внутри находилось 33 человека. Пожарным удалось спасти почти всех – к сожалению, во время тушения спасатели обнаружили тело женщины 50-ти лет.
Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину пожара, а городская прокуратура решила проверить организацию на соблюдение требований пожарной эксплуатации здания.
ИСТОЧНИК KP.RU