Три идеи романтического ужина от шеф-повара ресторана Ельцин-Центра

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок… Но если уж честно, то и мы, девочки любим вкусно поесть. А если еще и при свечах, с любимым – это вдвойне удовольствие. Поэтому романтический ужин, как нельзя лучше подходит для празднования Дня святого Валентина.

Вместе с шеф-поваром ресторана Ельцин-центра и ведущим кулинарного шоу «Пять ужинов» на телеканале Dомашний Андреем Бова «Комсомолка» подготовила для читателей три рецепта романтических блюд.

Андрей Бова ведет кулинарное шоу "Пять ужинов" на телеканале Dомашний по выходным. Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

Рулет из говядины с прованской начинкой и белым вином

Фарш свинина-говядина-1 кг.

Чеснок-10гр.

Сыр пармезан-200гр.

Сухари «Панко»-100гр.

Яйцо-4шт. (отварные)

Бекон-80гр.

Петрушка-10гр.

Сухой базилик-3гр.

Паприка сухая-3гр.

Соль\сахар

Вино белое-150гр.

Томатный сок-100гр.

Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

Приготовление: в фарш добавить яйца и специи, хорошенько перемешать. Готовый фарш раскатать на пищевой пленке тонким слоем, посолить, поперчить. Приготовить начинку: на растительном масле обжарить мелко нарезанный бекон до хрустящей корочки. Добавить к бекону панировочные сухари, обжаривать все вместе 5-7 минут. Затем выложить бекон с сухарями в миску, добавить к нему тертые на крупной терке вареные яйца, тертый сыр пармезан, мелко нарезанную петрушку, соль, перец, паприку и сухой базилик. Начинку выложить поверх фарша и аккуратно закрутить рулет. Переложить рулет в форму для запекания, смазанную растительным маслом, туда же налить томатный сок и белое вино. Сверху посыпать рулет сахаром – для образования глазурной корочки. Запекать в духовке под фольгой при температуре 200 градусов до готовности. За 10 минут до вынимания, раскрыть в духовке фольгу, чтобы рулет покрылся хрустящей корочкой. Переложить на блюдо, порезать на порции и подавать на стол.

Хрустящие рулетики из лаваша с куриным филе и беконом

Ингредиенты:

Лаваш -4 шт.

Болгарский перец -1 шт.

Помидор -100 гр.

Огурцы маринованные -100 гр.

Куриный фарш- 700 гр.

Чеснок-10гр.

Ветчина -150 гр.

Сыр Гауда- 150 гр.

Яйцо -1 шт.

Майонез-100гр.

Укроп-10гр.

Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

Приготовление: Ветчину порезать и обжарить на сковородке на подсолнечном масле. Огурцы, помидоры, болгарский перец и отваренные вкрутую яйца порезать мелкими кубиками. Куриный фарш отварить. Все ингредиенты выложить в одну емкость, заправить майонезом, добавить натертый на терке чеснок и мелко порезанный укроп. Все перемешать. Начинку выложить на порезанные длинными полосами лаваш. Аккуратно скатать, чтобы получились ровные рулетики. Поставить в духовку при температуре 180 градусов, запекать до румяной корочки. Подавать на стол.

Треска с хрустящими овощами запеченная в фольге

Ингредиенты:

Филе трески -400гр.

Стручковая фасоль-100гр.

Сладкий перец-100гр.

Морковь-100гр.

Кабачок-100гр.

Сельдерей-100гр.

Сливочное масло-80гр.

Соевый соус-80гр.

Кунжутное масло-20гр.

Апельсин-200гр.

Соль\сахар\перец

Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

Приготовление: Фасоль бланшировать. Остальные овощи нарезать соломкой и выложить в фольгу вместе с фасолью. Добавить к овощам сливочное масло, соевый соус, кунжутное масло, апельсиновый сок. Сверху на овощи выложить подсоленное филе трески. На судака выложить колечки апельсина. Плотно завернуть фольгу в форме лодочки и запекать в духовке.

Смотрите шоу «Пять ужинов» по выходным на телеканале Dомашний

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