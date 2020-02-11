Кремко Константин Евгеньевич, директор «Балтымского АгроКомплекса»: «Чтобы молоко было качественное, мы сами выращиваем корма для коров»

В селе Балтым, что под Екатеринбургом, уже не один год работает сельскохозяйственное предприятие ООО «ТД «Регион ТС» на молочной ферме которого живут 900 коров. Они производят высококачественное «Балтымское молоко», которое почти сразу после дойки попадает на полки магазинов. О том, как это удается, и почему вкус молока начинается с поля, нам рассказал директор «Балтымского АгроКомплекса» Константин Кремко.

КОРМА ДЛЯ КОРОВ ПРОВЕРЯЮТСЯ В МОСКОВСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

- Константин Евгеньевич, от чего зависит качество молока?

- В первую очередь от того, что корова ест. Именно поэтому наше предприятие само выращивает и заготавливает корма для них.

- Сами возделываете поля?

- У нас во владении 5 тысяч гектар земли. Мы придерживаемся принципов органического земледелия. При выращивании кормов используется более 15000 тонн органических удобрений, для увеличения урожайности кормовых культур.

Качество молока особенно зависит от процесса доения, для этого в «Балтымском АгроКомплексе» установлена специальная полуавтоматическая линияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Что выращиваете для своих коров?

- У нас порядка 500 гектаров засевается многолетними травами, которые дают коровам сахар, энергию, и 1100 гектар засаживаем однолетними травами, которые содержат энергию, белки и клетчатку. В прошлом году только с однолетних трав мы получили 12 тысяч тонн кормов. Этого нашему стаду на полтора года хватит. Мы, в принципе, всегда делаем запас на случай, если следующий год будет неурожайный, чтобы проблем с кормлением не возникало.

- Один год несколько лет кормит?

- В сельском хозяйстве только так. Мы ведь на погоду повлиять не можем. Когда начинается сезон, мы скашиваем траву комбайнами, потом привозим ее на ферму, где консервируем в специальных силосных ямах. Комбайны у нас работают современные и высокопроизводительные. Они сразу опрыскивают собранную траву специальной закваской, которая влияет на сохранность и качество кормов, и позволяет хранить их год или два. Мы ведь не можем свежей травой кормить коров зимой.

- А летом?

- Все равно скошенную траву надо переработать. Понимаете, очень важно, чтобы состав корма не менялся. Если его поменять, то бактериям в желудке коровы придется заново привыкать к другому типу корма. Из-за этого резко падают надои. Поэтому еще 15 лет назад многие успешные сельхозпредприятия перешли на консервированный корм – силос и сенаж. Даже летом никто зеленой массой не кормит.

- А как вы проверяете, что корм в силосных ямах всегда высокого качества?

- К нам приезжают московские специалисты берут из силосной ямы пробу, везут в лабораторию в столицу, смотрят, сколько у нас протеина, сколько сахара, сколько микроэлементов в корме. Там 30 показателей. Исходя из них, определяется класс. Их всего три. В 2019 году нам дали первый класс – самый лучший.

Каждой корове необходим свой рацион, который определяют зоотехникиФото: Алексей БУЛАТОВ

КАЖДОЙ КОРОВЕ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЦИОН

- Как корма попадают к коровам?

- После того, как мы заложили корма в силосные ямы, они созревают два месяца. С октября мы эти ямы открываем по очереди, делаем анализы и смотрим из какой ямы и каких конкретно коров можно кормить.

- Тут индивидуальный подход нужен?

- Разумеется. Каждой корове необходим свой рацион. Это зависит от надоев, от здоровья… Это у нас определяют зоотехники. Специальный кормораздатчик – прицеп на 12 кубов – ездит по коровникам и раздает разные виды кормов разным группам коров.

- От чего еще помимо кормов зависит качество молока?

- От многих факторов, на самом деле. Но особенно от доения. У нас, например, полуавтоматическая линия, которая сначала дает легкую пульсацию на соски – будто теленок облизывает вымя. Это стимулирует молокоотдачу коровы. Такая система дает корове ощущения, как от естественного сосания молока теленком. Благодаря этому стресса нет, молоко выходит все, и не застаивается в вымени. И соматики, то есть клеток животного, в молоке становится меньше. У нас по области вообще один из самых низких показателей по ней.

САМИ ПАСТЕРИЗУЕМ И ФАСУЕМ МОЛОКО

- А как вы проверяете, насколько хорошее молоко дает корова?

- При доении оно проходит через инфракрасные датчики. Если его качество ухудшается, то идет сигнал о том, что корову нужно отправить в санитарную зону и проверить. Если же, напротив, все молоко хорошее, то оно идет в два больших танка – на 10 и 15 тонн. По пути оно сразу охлаждается до 4 градусов, чтобы бактерии не развивались. Потом мы его пастеризуем – резко нагреваем до 80-90 градусов, а затем опять резко охлаждаем до 4 градусов обратно. Это позволяет убить бактерии и сохранить все полезные вещества в молоке. Гомогенизируем его, чтобы сливочного осадка не появлялось на стенках пакета. Тогда уже упаковываем его и везем в магазины в специальной машине с холодильной установкой.

В 2019 году корма «Балтымского АгроКомплекса» получили высшую оценку качестваФото: Алексей БУЛАТОВ

- В этот же день?

- Да. На некоторых молочных заводах, прежде чем молоко попадет в магазин, проходит 2-3 дня. Мы же сами пастеризуем его, фасуем и отвозим. Делаем это ранним утром, чтобы покупатели могли ежедневно купить свежего и полезного молока, произведенного в этот же день.

КСТАТИ!

Купить «Балтымское молоко» можно в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске и Березовском. Продается оно в магазинах сети «Монетка», «Квартал», «Семейный», «Выгодный», «Флагманъ», «Курико», «Ревдинский хлеб» и др. Всего 140 магазинов в населенных пунктах Свердловской области.