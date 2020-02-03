«Двое делают один шаг»: афиша Синара Арт на первую неделю февраля

Открытая лекция «Лепешинский Леонид Васильевич – врач-хирург Верх-Исетской больницы 1868-1949 гг.» 6+

5 февраля 19:00 (среда)

Продолжение цикла лекций об истории Верх-Исетсткого госпиталя в Галерее Синара Арт. Совместно с просветительским проектом «Курилка Гутенберга».

Лепешинский Леонид Васильевич – известный хирург, один из лучших специалистов страны в области оперативного лечения болезней щитовидной железы. Заслуженный врач РСФСР (1944), кандидат медицинских наук (1948), общественный деятель.

Во время лекции Маргарита Григорьевна Сажина, зав. Екатеринбургским отделом Свердловского областного музея истории медицины, расскажет о профессиональной и общественной деятельности Леонида Васильевича, о его работе в Верх-Исетской больнице.

Лекция пройдет в Синара Центре, разместившемся в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века – в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Комплекс состоит из четырех отреставрированных исторических зданий и нового трехэтажного корпуса, построенного в стиле классицизма.

Адрес Галереи Синара Арт: Верх-Исетский бульвар, 15 (вход со стороны ТЦ ЭМА)

Вход свободный по регистрации.

Темой «Курилки Гутенберга» станет Лепешинский Леонид Васильевич – известный хирург, один из лучших специалистов страны в области оперативного лечения болезней щитовидной железы

Персональная выставка Сергея Лаушкина «Двое делают один шаг» 0+

8 февраля с 11:00 (суббота)

Сергей Лаушкин – художник, чье имя на протяжении нескольких десятилетий прочно ассоциируется с активно пульсирующим художественным процессом Екатеринбурга. Автор живописных произведений, скульптур, инсталляций и паблик-арт объектов, Лаушкин стал классиком уральского искусства, но продолжает постоянно экспериментировать. Масштабная выставка в Галерее Синара Арт представит работы художника, созданные в разные периоды творчества. Зрители смогут увидеть произведения, в которых почерк автора угадывается безошибочно, погрузятся в тему «ступенчатых ритмов» и мотива двойственности в его искусстве.

Куратор выставки Дарья Костина.

Период работы выставки: 8 февраля – 12 марта 2020 Часы работы Sinara Art Gallery: ежедневно с 11:00 до 21:00 Стоимость билетов: 250 рублей – полный, 150 рублей – льготный Адрес выставки – Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар 15/4, Sinara Art Gallery (новый корпус «Синара Центра»).

Экскурсию по выставке проведет Дарья Костина, арт-директор Галереи Синара Арт

Кураторская экскурсия по персональной выставке Сергея Лаушкина «Двое делают один шаг» 0+

8 февраля 17:00 (суббота)

На экскурсии вы вместе с куратором выставки, арт-директором Галереи Синара Арт Дарьей Костиной сможете погрузиться в творческий мир известного уральского художника Сергея Лаушкина, познакомитесь с произведениями разных периодов, в которых почерк автора угадывается безошибочно и узнаете, как в искусстве Лаушкина возникла тема «ступенчатых ритмов» и мотив двойственности.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет (250/150) + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Место встречи — касса галереи.