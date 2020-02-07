Транспортная реформа в Екатеринбурге: какие маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев сократят, а какие добавят

В Екатеринбурге в ближайшее время запустят процесс обновления схемы общественного транспорта. Изменения коснутся трамваев, троллейбусов и автобусов. Несколько маршрутов отменят, часть скорректируют, также появится один новый автобусный маршрут.

ГОРОД РАСТЕТ - ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА НЕ МЕНЯЕТСЯ

Масштабную транспортную реформу мэрия планировала провести еще в 2017 году. Тогда предлагалось полностью изменить схему движения общественного транспорта. Горожане восприняли затею в штыки. В итоге реформу отложили на неопределенный срок.

Однако новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский с приходом к власти практически сразу обозначил: реформы не избежать. Город растет, и нынешняя схема транспорта давно не актуальна. Например, в ближайшие годы будут активно расти микрорайоны Академический, Солнечный и Широкая Речка, а транспорта там не хватает. К тому же в настоящее время многие маршруты дублируют друг друга; движение автобусов, трамваев и троллейбусов не согласовано между собой. Плюс, большая часть транспорта не приспособлена для инвалидов. В конце января градоначальник подписал постановление, по которому первый этап изменений в транспортной схеме воплотят в жизнь до 1 июля 2020 года. А вообще транспортную реформу планируют проводить до 2023 года.

О ТРОЛЛЕЙБУСАХ

Начнут обновления транспортной схемы в городе с троллейбусов. С улиц в ближайшее время исчезнет сразу три маршрута: № 17, 18 и 19. Даты ликвидации объявят позднее. Объясняют это тем, что данные троллейбусы на протяжении всего пути едут полупустые, так как их дублируют другие маршруты, более функциональные.

Если на маршрутах № 18 и 19, которые курсируют по кругу навстречу друг другу, сейчас работают всего по две машины, то троллейбус № 17 всегда был востребован у горожан. Он связывает площадь Первой Пятилетки с центром города. На Уралмаше для этого маршрута есть отдельное кольцо. Именно троллейбус № 17 возит людей из центра микрорайона в город. И пассажирский трафик в часы пик здесь всегда хороший. В документе нет ни слова об альтернативе этому маршруту.

Таким образом, добираться до центра пассажирам придется другими видами транспорта либо идти километр до станции метро «Уралмаш».

Также мэрия намерена сократить количество рейсов на маршрутах № 1, 3, 5 и 20, перекинув троллейбусы на маршруты № 6, 7, 9 и 15.

Троллейбус № 5 отныне будет ездить от ЦПКиО до железнодорожного вокзала, а маршрут № 9 продлят до улицы Академической, чтобы еще лучше связать район Пионерский с центром города.

Фото: Ксения Кривощекова

О ТРАМВАЯХ

Трамвайное движение в Екатеринбурге подверглось наибольшей критике со стороны чиновников. Именно этот вид общественного транспорта максимально дублируется на многих маршрутах. Это вполне объяснимо - вагон идет там, где продолжены рельсы.

Поэтому схема движения этого вида транспорта обновится за счет переброски вагонов с одних маршрутов на другие. Активное сокращение коснется восьми маршрутов: 5а, 7, 9, 12, 16, 17, 22 и 32; умеренно сократят количество вагонов на десяти маршрутах: 1, 2, 4, 6, 15, 18, 20, 23, 24 и 34. А вот увеличат количество вагонов всего на семи маршрутах: 5, 8, 13, 14, 19, 25 и 33.

Никаких разъяснений по обоснованию обновления схемы трамвайного движения чиновники не дают.

ОБ АВТОБУСАХ

Городские власти перекраивали движение автобусов так, чтобы максимально освободить от них центр уральской столицы. Здесь важную роль играет метро. К примеру, скоро в Екатеринбурге появится экспресс-маршрут № 44, который свяжет микрорайон Компрессорный со станцией метро «Ботаническая». До центра, по словам чиновников, можно будет доехать за 28 минут вместо нынешних 45. Правда, с пересадкой.

Ныне действующий автобусный маршрут № 64 отменят. Вместо него несколько машин перекинут на маршрут № 24, который будет чаще курсировать до микрорайона Мичуринский.

Также чиновники отменят маршрутки № 030, ее на участке от УрФУ до Горбольницы № 7 заменит автобус № 18, маршрут которого продлят. Такая же судьба ждет и маршрутку № 033, которую объединят с автобусом № 060. В южной части маршрут возьмет на себя пассажиропоток с ЖБИ. На Уралмаше автобус № 060 будет курсировать по улице Кировградской.

Маршрут № 052 продлят до микрорайона Академический через Краснолесье. Маршрут № 039 сократят до станции метро «Ботаническая». А маршрутка № 045 будет колесить по измененному маршруту в центре Екатеринбурга.

Власти города решили полностью отказаться от популярного маршрута № 15, его заменит автобус № 61, который изменит схему движения и перестанет ходить на ВИЗ.

Изменения коснутся и маршрута № 011. В перспективе он будет курсировать от автостанции, которую обещают построить позже в районе улиц Машинной - Ткачей по улице Восточной, а дальше - по Ленина до УрФУ. Ну и последнее, в скором времени экспресс-маршрут № 01 продлят до станции «Кольцово».

Планы мэрии Екатеринбурга не такие кардинальные, чем несколько лет назад. Однако их реализация может вызвать массу недовольства.

Фото: Ксения Кривощекова

СКАЗАНО

Наша цель - убрать «каннибализм» маршрутов

- Система работы городского транспорта сильно изменилась, - считает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. - Раньше он решал вопрос, как нам привезти трудовое население на наши промышленные предприятия. Но сегодня нам не нужно десятки тысяч человек ежедневно привозить на Уралмаш или на другие заводы. Поэтому сейчас мы закончили исследование транспортных потоков и находимся на стадии разработки новой маршрутной сети. Цель - сделать ее таким образом, чтобы не было «каннибализма» маршрутов. К примеру, возьмем проспект Космонавтов - внизу идет метро, сверху трамвай, рядом троллейбус и тут же идет автобус. Все они полупустые, потому что их очень много. И такие маршруты не могут быть хотя бы окупаемы. Это все равно все будет дотироваться. Город сейчас тратит порядка 1 млрд рублей на дотации транспортникам, при этом в целом они показывают отрицательный финансовый результат - порядка 50 млн рублей ежемесячно. Поэтому нужно там, где идут трамваи, запускать новые современные трамваи. Там где трамвая нет, пускать большой автобус.

КОНКРЕТНО

Что не устраивает чиновников:

* Неохваченные маршрутами жилые микрорайоны

* Дублирование маршрутов

* Плохие условия для передвижения инвалидов

* Отсутствие единой диспетчерской службы

* Старый подвижной состав

* Состояние дорог

* Состояние остановочных комплексов.