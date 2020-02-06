«Такие номера в стиле «гопников-блатняков»: депутат Виталий Милонов призвал отменить серию «666» на свердловских машинах

В Госдуме обсуждают возможность отказа от автомобильного номера с кодом «666» по религиозным убеждениям. С данной инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

Автомобильные номера с таким числом планируют присваивать жителям Свердловской области. Это может произойти из-за нехватки номеров с привычными кодами «66», «96» и «196». О том, почему Виталий Милонов против трех шестерок на номерах свердловских водителей, народный избранник объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург».

- Я считаю, что предлагать такие номера – неадекватность. Есть вещи, которые находятся вне рамок нашей традиции. Естественно, ни один нормальный человек номера три шестерки на машину себе вешать не будет. Это сто процентов, - объясняет Милонов. – Я считаю, что такие номера в стиле гопников-блатняков, которые ездят на тонированных «приорах» и «восьмерках» без глушителей.

Милонов добивается того, чтобы отказываться от трех шестерок любой водитель мог по желанию, без необходимости доказывать свои религиозные убеждения.

- Я считаю, что ГИБДД вообще должны пересмотреть это решение и отменить эти номера. Ну зачем провоцировать людей? У нас этих серий – куча. Можно сделать, например, 667, зачем именно три шестерки? – недоумевает Виталий Милонов.

На вопрос о том, как другие депутаты Госдумы отреагировали на инициативу, Милонов ответил так:

- Никто мне слова против не сказал, - уточнил народный избранник.

До этого о номерах с серией из трех шестерок высказалась депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к православной вере. Она назвала беспокойство по этому поводу «чепухой». Также Поклонская добавила, что перед тем как изложить свою позицию, она пообщалась с богословами.