2020-02-06T17:57:36+03:00
Общество

«Такие номера в стиле «гопников-блатняков»: депутат Виталий Милонов призвал отменить серию «666» на свердловских машинах

С такой инициативой он выступил в Государственной думе
Евгений Стоянов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Милонов добивается того, чтобы отказываться от трех шестерок любой водитель мог по желанию, без необходимости доказывать свои религиозные убежденияМилонов добивается того, чтобы отказываться от трех шестерок любой водитель мог по желанию, без необходимости доказывать свои религиозные убежденияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Госдуме обсуждают возможность отказа от автомобильного номера с кодом «666» по религиозным убеждениям. С данной инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

Автомобильные номера с таким числом планируют присваивать жителям Свердловской области. Это может произойти из-за нехватки номеров с привычными кодами «66», «96» и «196». О том, почему Виталий Милонов против трех шестерок на номерах свердловских водителей, народный избранник объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург».

- Я считаю, что предлагать такие номера – неадекватность. Есть вещи, которые находятся вне рамок нашей традиции. Естественно, ни один нормальный человек номера три шестерки на машину себе вешать не будет. Это сто процентов, - объясняет Милонов. – Я считаю, что такие номера в стиле гопников-блатняков, которые ездят на тонированных «приорах» и «восьмерках» без глушителей.

Милонов добивается того, чтобы отказываться от трех шестерок любой водитель мог по желанию, без необходимости доказывать свои религиозные убеждения.

- Я считаю, что ГИБДД вообще должны пересмотреть это решение и отменить эти номера. Ну зачем провоцировать людей? У нас этих серий – куча. Можно сделать, например, 667, зачем именно три шестерки? – недоумевает Виталий Милонов.

На вопрос о том, как другие депутаты Госдумы отреагировали на инициативу, Милонов ответил так:

- Никто мне слова против не сказал, - уточнил народный избранник.

До этого о номерах с серией из трех шестерок высказалась депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к православной вере. Она назвала беспокойство по этому поводу «чепухой». Также Поклонская добавила, что перед тем как изложить свою позицию, она пообщалась с богословами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]
Миллионы бесполезных людей, хакеры взламывают мозги, половина стран — банкроты. Каким будет мир после победы искусственного интеллекта
«Возможно, крысы переживут нас. И построят цивилизацию, научившись на наших ошибках», считает влиятельный современный мыслитель Ной Юваль Харари
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Новости 24
В Екатеринбург приехал глава НЦБ Интерпола России
Свердловский физик-ядерщик назвал число жертв Чернобыльской катастрофы
Словения открыла офис почетного консула в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за 85 миллионов продают трехэтажный пентхаус с лифтом
Лидеру секты, где убили ребенка, не удалось обжаловать меру пресечения в Екатеринбурге
На Урале открылось отделение Российского экологического общества
Перевозки контейнеров на СвЖД в январе выросли на 70 %
«Черные лесорубы» вырубили деревьев в Свердловской области на полмиллиарда рублей
Екатеринбуржца, жестоко избившего своего слепого отца, лишили свободы на 1 год и 6 месяцев
Ездить по улице Торфорезов в Екатеринбурге запретят до середины февраля
Достал нож и отобрал машину: ночью в Екатеринбурге росгвардейцы поймали разбойника, напавшего на таксиста
Ударил ножом в грудь: в Каменске-Уральском мужчина убил друга
На Уралмаше газовщики вскрыли квартиру, в которую их несколько месяцев не пускали хозяева, и ужаснулись
Ночью в екатеринбургской колонии, где сидит Лошагин, заключенный напал на охранника
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП, где погибла преподаватель Института связи
На аварийном перекрестке Эльмаша наконец-то поставят светофор
Тele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
Дроздовая, Беличья, Купавок: в Екатеринбурге появилось три новые улицы
Пьют чай и сидят в соцсетях: специалисты узнали, чем занимаются екатеринбуржцы на рабочем месте
«В борту есть дырочка»: Ургант ответил Рогозину, заступившемуся за уральского космонавта
В Нижнем Тагиле будут судить фельдшера, который за деньги выдавал больничные листы
Не проскользнула: в центре Екатеринбурга маршрутку зажало между двумя автобусами
Екатеринбургский аэропорт Кольцово признали лучшим в стране
В Свердловской области подорожали новые автомобили
«ВКонтакте» заблокировал группу помощи Ане Новожиловой, которой требуется самое дорогое в мире лекарство