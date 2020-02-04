«Развели панику»: депутат Наталья Поклонская защитила число «666» на автомобильных номерах

В Екатеринбурге второй день обсуждают новость о том, что на Урале появятся автомобильные номера с кодом региона «666». Это может произойти из-за нехватки номеров с привычными кодами «66», «96» и «196».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к православной вере, назвала беспокойство в социальных сетях «чепухой». Перед тем, как изложить свою позицию, Наталья Поклонская пообщалась с богословами.

- Из-за какой чепухи у нас готовы развести панику! В Екатеринбурге будут выдавать номера на машины с числом 666. И тут же «вспыхнули костры» наших «инквизиторов», - пишет депутат Госдумы.- Погодите махать шашкой!

По словам Поклонской, в Священном Писании комбинация цифр 666 попадается четыре раза, и один раз в негативном ключе. Пока нет антихриста, это числа ничего не значит, потому что не в числах, по ее мнению, кроется зло.

Депутат считает. что ничего страшного в числе 666 нетФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Не стоит бояться цифр и штрихкодов. А если вы увидите цифры 333 или 777, то значит, на вас снизойдет благодать? Ну, нет же! – говорит депутат.

По мнению Натальи Поклонской, эта история похожа на провокацию. И неслучайно она происходит в Екатеринбурге, где ранее нарисовали граффити с крестом, потому что авторы знали, что именно здесь начнется спор, шум.

- Нам не стоит вестись на эту провокацию и устраивать бойню. Кто-то опять захотел в очередной раз выставить верующих людей «дикими». Но Господь нас защитит, - резюмирует политик.

Отметим, что в прошлые годы Наталья Поклонская регулярно приезжала в Екатеринбург и посещала Среднеуральский женский монастырь, где руководит ее бывший духовник отец Сергий Романов. Также Поклонская почитает семью последнего императора Николая II, которую расстреляли в Екатеринбурге в июле 1918 года.