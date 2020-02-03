Вечера джаза, органная музыка и исследование творчества Александра Бородина: что послушать в филармонии на этой неделе

4 февраля, 18:30, Свердловская филармония, 6+ Вечера джаза с Даниилом Крамером

Популяризатор джаза Даниил Крамер в этом сезоне раскрашивает свои концерты колоритом разных стран. Во вторник мастерски, темпераментно и виртуозно «музыковать» для уральских слушателей будет российско-польский бэнд. Компанию нашим Сергею Проню (труба) и Сергею Васильеву (контрабас) составят музыканты из Польши Роберт Маевский (труба) и Патрик Добож (ударные).

5 февраля, 18.30, Свердловская филармония, 6+

Скрипка и фортепиано

Свердловская филармония продолжает знакомить с будущими звездами – их выступления проходят в рамках абонемента «Поколение Next». 17-летний пианист Евгений Евграфов – лауреат более 30 конкурсов, включая «Grand Piano Competition», на котором он удивил жюри исполнением собственного сочинения. Скрипач Деннис Гасанов – победитель Международного конкурса «Сremona International Competition» в Кремоне и XIII Международного конкурса им. Бетховена в Вене. В программе звучат Брамс, Сибелиус, Бетховен, Мендельсон.

Деннис Гасанов – победитель Международного конкурса «Сremona International Competition» в Кремоне и XIII Международного конкурса им. Бетховена в Вене

7 февраля, 18.30, Свердловская филармония, 6+

Трио имени Хачатуряна (Армения)

Коллектив существует 20 лет и уверенно держит планку одного из лучших трио. Объехали с гастролями полмира, выступали в венском Мюзикферайне и лейпцигском Гевандхаузе, участвовали в многочисленных фестивалях. Ежегодно трио дает около 70 концертов, сотрудничает с известными оркестрами и современными композиторами. Вместе с одним из близких друзей Хачатуряна музыканты стали инициаторами создания Фонда развития классической музыки и сейчас занимаются просветительской и благотворительной деятельностью. В концерте звучит музыка Дворжака, Дебюсси, Равеля.

8 февраля, 18.00, Свердловская филармония, 6+

Орган с оркестром у Баха и Генделя

Если бы Гендель жил в наше время, он сочинял бы мюзиклы и саундтреки. Его музыка – массовое искусство первой половины XVIII века, а сам он – величайший шоумен эпохи. Сопоставить его творчество с баховским – особенно интересно. Музыкальное расследование проводит известный теле- и радиоведущий Артем Варгафтик, а помогают ему органист Свердловской филармонии Тарас Багинец и солисты Уральского молодежного оркестра.

Уральский молодежный симфонический оркестр

9 февраля, 18.00, Свердловская филармония, 6+

Бородин. «Богатырская»

Известный теле- и радиоведущий Артем Варгафтик продолжает исследовать творчество знаменитых композиторов. На очереди – Александр Бородин. Бородин-музыкант, Бородин-химик, Бородин-просветитель и поэт – в рассказе Артема Варгафтика сойдутся все детали мозаики, составляющие гениальную личность. Для музыкальных иллюстраций программы выбрана самая известная музыка композитора – «Богатырская» симфония, Симфония №3, Половецкие пляски и Увертюра из оперы «Князь Игорь». Исполнители – Уральский молодежный симфонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии. Дирижер Алексей Доркин.