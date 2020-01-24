О битве за сквер, убийстве Каторгиной и религиозных фанатиках: новый глава свердловской полиции рассказал о первых впечатлениях от работы

Почти год свердловский главк был без постоянного начальника после того, как в октябре 2018-го года от своих обязанностей был освобожден Михаил Бородин. Лишь в начале осени 2019 полицейские Среднего Урала узнали имя нового руководителя – им стал 55-летний генерал-майор Александр Мешков, который до переезда в Екатеринбург занимал аналогичную должность в Астраханской области.

Лишь в конце январе начальник главка впервые встретился с местными журналистами и рассказал о своих первых впечатлениях и планах на будущее.

- Я благодарен президенту Владимиру Путину за возможность поработать в таком регионе, - начал свою приветственную речь генерал-майор Мешков. – Свердловская область считается непростым субъектом России.

Во время общения с прессой Александр Мешков прокомментировал самые громкие дела последнего времени, а также анонсировал скорое появление нового начальника полиции Екатеринбурга.

ХРАМ – ЭТО ВАМ НЕ СУПЕРМАРКЕТ ПОСТРОИТЬ

- Александр Андреевич, не настораживало ли вас обстановка на Среднем Урале, когда вы возглавили управление МВД, учитывая, что незадолго до этого вся страна говорила о так называемом «скверном» конфликте?

- Я всегда отслеживал самые значимые и важные события по всей стране. Конечно же, после майских событий должны быть сделаны правильные выводы. Не хочу плохо говорить про коллег из органов власти, но они тоже должны понять, почему так получилось. Строительство храма - это же вам не супермаркет строить или торговый центр. Наверное, власти недооценили реакцию людей. И вот вам результат.

Битва за сквер закончилась лишь после того, как президент Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Самым громким делом прошлого года стало убийство 27-летней Ксении Каторгиной. Убийц молодой мамы нашли через четыре дня в Челябинской области. Это дело было на вашем личном контроле, как оцениваете работу сыщиков уголовного розыска?

- Если честно, я таких преступлений с 90-ых не помню. А этих бандитов и людьми назвать нельзя. Это же могу сказать про убийцу, расстрелявшего двух девушек на Уктусе. К сожалению, не сразу была отработана версия об убийстве, когда стало известно об исчезновении девушки. Но считаю, что наши сотрудники, совместно с коллегами с Южного Урала сработали на высочайшем уровне.

- Конец прошлого года также был ознаменован убийством 9-летнего мальчика сектантами. Какая работа ведется по вычислению подобных религиозных фанатиков?

- Работу в этом направлении ведет центр по борьбе с экстремизмом, мы постоянно отслеживаем род занятий подозрительных религиозных общин. К сожалению, данная секта была максимально скрытной и закрытой, а ее лидеры не имели российского гражданства. В этой истории мы сработали уже по факту.

После убийства сына Иван Казанцев пытался сбежать в БеларусьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Честно говоря, сказать, что мы где-то проглядели, не могу. Они были закрыты и не всех к себе подпускали. Если бы не произошло этой трагедии, мы, наверное, о них даже не узнали бы. Таких организаций много. И, когда мы узнали, что там существуют такие… воспитательные меры.

НУЖНО ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН

В числе своих основных задач на новом месте работы геренал-майор Мешков назвал завоевание доверия граждан.

- Нужно вести свою работу максимально открыто и прозрачно перед обществом. Но, есть моменты, когда мы в интересах следствия засекречиваем данные. У людей должно быть доверие к сотрудникам в форме. Не должен человек думать, что идти в полицию – бесполезно.

Мешков заявил, что новым начальником полиции Екатеринбурга станет его бывший сослуживец из главка Астраханской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

- А чтобы вы изменили в структуре МВД?

- После реформы 2011 года были упразднены так называемые школы милиции. На тот момент большая часть участковых уполномоченных были выпускниками этих профильных направлений. А сейчас при наборе кадров приходится прибегать к услугам тех, кто окончил юридический вуз. Не хочу обидеть высшие учебные заведения, но это совсем не та подготовка, что была раньше.