«Играл в догонялки не по правилам»: на Урале после избиения пятиклассника СК завел уголовное дело

В Ивделе после избиения пятиклассника СКР возбудил уголовное дело о халатности. На видео, опубликованном в группе «Подслушано Ивдель NEW» во «Вконтакте», видно, как несколько подростков под одобрительные возгласы сверстников избивают парня, лежащего на снегу. Инцидент произошел еще 17 января, но резонанс он получил только после появления видео. Избиение происходило во дворе школы №2 в Ивделе.

- Насколько я знаю, Серёжа и другие ребята играли в догонялки. Серёжа начал играть не по правилам. За это его выгнали. Его это разозлило и начались разборки. Сначала они конфликтовали в школе, а потом вышли на улицу, его начали бить, - рассказывает «КП» одна из одноклассниц избитого подростка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755829" frameborder="0"></iframe> Избиение школьника в Ивделе.

Также девочка добавила, что у Сергея врожденная болезнь гиперактивности – он долго не может усидеть на одном месте, постоянно отвлекается и может нервно реагировать на происходящее.

- Думаю, что они знали, какая реакция у него будет, когда они выгонят его из игры. Они его специально спровоцировали - уточнила наша собеседница.

Правда, она добавила, что не видела начала конфликта и не знает, кто первым начал драться.

Одноклассники говорят, что ребенок гиперактивен. Фото: соцсети

В происходящем сейчас разбираются следователи. Они беседуют с участниками конфликта и учителями.

- По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются лица из числа непосредственных очевидцев и участников данного конфликта, а также представителей администрации школы, - уточнили в пресс-службе регионального СК.

Также в ведомстве добавили, что степень тяжести травм Сергея определит судебно-медицинская экспертиза.

Следствием установит причины, которые способствовали произошедшему. Силовики примут меры, чтобы подобное не происходило вновь.

В школе №2, где все произошло, говорить с журналистами отказываются.

- Не хочу ничего говорить, так как идет расследование, - заявила директор учебного заведения Татьяна Силкина в разговоре с «КП».