2020-01-15T11:32:54+03:00
Общество

«Их нельзя уничтожать»: из-за строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге могут вырубить сад Вайнера

Общественники создали специальную карту, чтобы предотвратить уничтожение многолетних деревьев
Мария Трапезникова
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Активисты из Екатеринбурга создали специальную "Карту деревьев", чтобы предотвратить вырубку в саду ВайнераАктивисты из Екатеринбурга создали специальную "Карту деревьев", чтобы предотвратить вырубку в саду ВайнераФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судьба сотни деревьев-старожилов в саду Вайнера, который находится в центре Екатеринбурга, прямо за зданием Свердловской филармонии, находится под угрозой. А все потому, что часть зеленой территории попадает под застройку нового зала филармонии. Его строительство, кстати, начнется уже в этом году.

Общественники развесили схемы по всему саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники развесили схемы по всему садуФото: Алексей БУЛАТОВ

За судьбу старинных лиственниц и лип переживают общественники «Парков и скверов», которые выступили с заявлением о том, что строительство на территории сада невозможно, поскольку территория является охраняемой зоной объектов культурного наследия. Накануне они провели встречу с горожанами, на которой обсудили ситуацию с садом Вайнера и представили собственный проект «Карта деревьев». На ней можно наглядно увидеть 153 дерева, которые представляют особую ценность - они растут на территории сада с 1850-х годов. Именно за их сохранение так сильно переживают активисты.

Как пояснили общественники, на их карте в будущем будут отмечены все деревья в Екатеринбурге: как в парках, скверах и садах, так и во дворах домов. Чтобы обозначить каждое из них, к ним прикрепят «паспорт», на котором укажут возраст, вес, а также «экономический и экологический эффект» от них. За каждым из деревьев будет приглядывать отдельный волонтер.

Схема всех деревьев в саду Вайнера. Фото: проект "Карта деревьев"

Схема всех деревьев в саду Вайнера. Фото: проект "Карта деревьев"

- Многие даже не знают про некоторые парки, которые есть в Екатеринбурге. И таких незнаек полно - и с этого ведь все и начинается, - отмечает IT-специалист проекта Илья Котельников. - Кто-то думает: поставим гостиницу, пока никто не видит, сделаем асфальтовую площадь, наставим скамеек. Первая задача этой карты - не допустить такого. Показать горожанам, сколько в Екатеринбурге деревьев, которые нельзя уничтожать.

Общественники также подчеркнули, что, согласно новому генплану, который в конце прошлого года представила мэрия Екатеринбурга, сад Вайнера не попал список тех зеленых территорий, что получили статус ООПТ (особо охраняемой природной территории). Ему достался статус общественно-деловой зоны застройки. Соответственно, согласно этому документу застройка на участке разрешена.

Активисты даже повесили старинные фотографии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активисты даже повесили старинные фотографииФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что построить новый зал для Свердловской филармонии решили еще в 2018 году. Создание доверили известному бюро Zaha Hadid Architects. В ноябре 2019 года проект презентовали на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы начать строительство, которое, кстати, должно завершиться к 2023 году, придется снести стоящую рядом пятиэтажку на улице Карла Либкнехта, 40. Ради этого всем жильцам предложили новое жилье - и все согласились. Кроме одной жительницы, Елены Шелковой, которая долгое время отказывалась продавать квартиру - до тех пор, пока ей не предложили жилье за 18 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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