Вторая ветка метро за шесть лет и больше 120 школ: что в Екатеринбурге построят в ближайшие годы

ОБСУЖДЕНИЯ ГЕНПЛАНА ПРОЙДУТ ДО 5 НОЯБРЯ

Жителей Екатеринбурга призывают высказаться о том, как город должен развиваться в последующие 16 лет. На сайте мэрии сегодня, 8 октября, был опубликован проект Генерального плана города до 2035 года. Теперь, согласно процедуре, в столице Урала должно пройти обсуждение этого проекта. Идти оно будет не в оффлайне, как говорят, а в Сети.

– Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 08.10.2019 по 05.11.2019 включительно посредством официального сайта: «обсуждения.екатеринбург.рф», – сообщают в администрации Екатеринбурга.

В городе будут реконструировать и строить мосты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы все желающие могли ознакомиться с проектом Генерального плана, сегодня в нескольких местах города была открыта экспозиция. Она будет проводиться до 5 ноября. Так, посмотреть проект можно в районных администрациях города, а также в мэрии.

– Экспозицию возможно будет посетить в понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, – добавляют в мэрии.

Ниже мы приводим лишь некоторые любопытные моменты из Генплана, показывающие, как в администрации города видят будущее Екатеринбурга.

РЕКОНСТРУИРУЮТ ДК «ХИММАШ», КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЛИ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

Первым делом об образовании. В столице Урала в ближайшие годы собираются построить больше 170 объектов дошкольных образовательных организаций. Где-то это будет целый детский сад на 250 мест, как например в 11 квартале 2 очереди Академического района. Где-то это будет лишь пристрой.

Аналогично и со школами. Планируется, что их возведут больше 120. При этом самая крупная из них, на 2000 учеников, появится в планировочном районе «Широкореченском», что в Верх-Исетском районе.

Появятся в столице Урала и новые бассейны.

Также три школы собираются реконструировать. До 2035 года работы должны пройти в 55-й школе, которая находится на Городской улице, в новом здании 84 школы, что рядом с пересечением Московской и Объездной, в школе №83, которая стоит в Железнодорожном районе города на проспекте Седова и в 75-й школе на улице Восточной.

Говорится в плане и об организациях дополнительного образования. Согласно плану ДК «Химмаш», который ранее собственник хотел снести ради строительства жилого дома и в защиту которого вступились участники шоу «Уральские пельмени» все-таки останется и будет реконструирован до 2025 года.

ПОЯВИТСЯ 16 НОВЫХ БАССЕЙНОВ

Из Генплана также становится известно, что в ближайшие 16 лет в городе появится 25 новых поликлиник. При этом пять существующих будут ликвидированы. Речь идет о поликлиниках №1 и 3 при ЦГКБ №1, а также «Педагогическом» отделении ДГП №13, и отделениях №1 и №2 поликлиники №1 при ДГБ №15.

Немало планируется объектов и для тех, кто любит заниматься спортом. Помимо спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в городе собираются построить 16 плавательных бассейнов. Также стоит отметить, что до 2025 года у спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» должны реконструировать манеж.

В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЕ МОСТЫ

В связи с ростом города, появлением новых районов, будут появляться и новые кладбища. Всего до 2035 года их количество должно увеличиться на пять. Появятся они в районах «Садовом», «Истокском», «Сысертском», «Шабровском» и «Верхнемакаровском».

В городе будут реконструировать и строить мосты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появятся в Екатеринбурге и новые мосты. Во-первых, за следующие шесть лет в городе должны закончить реконструкцию Макаровского моста. Следом на очереди реконструкция моста через Исеть по улице Малышева и строительство автодорожного моста через городскую реку по улице Большакова. Еще один мост, но уже для пешеходов и велосипедистов должен появиться на Исети по улице Народной воли.

По части транспорта, в Екатеринбурге построят три трамвайных депо и одно автобусное. Также власти намерены ликвидировать автобусный парк на улице Щорса. Для метрополитена до 2025 года хотят возвести электродепо «Шарташское» и еще одну линию. Она будет насчитывать 12 станций от «Площади 1905 года» до «Втузгородка». При этом восемь из них должны быть сделаны в ближайшие шесть лет, а остальные четыре доделать до 2035 года.