«Уральские пельмени» включились в борьбу за спасение от сноса ДК «Химмаш»

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-08T08:05:23+03:00

Секции и кружки снова попросили освободить здание. Сделать это нужно до 20 декабря

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В Екатеринбурге снова разворачивается кампания по спасению от сноса ДК «Химмаш». В конце января этого года родителям, чьи дети занимаются в секциях и кружках, сказали, что срок аренды может быть продлен только до мая - после чего Дворец культуры сравняют с землей.

Мамы и папы вместе с детьми, чтобы отстоять родной «Химмаш», несколько раз устраивали митинги. Люди часами простаивали на морозе возле городской администрации. Как тогда казалось - не зря. Глава областного Минкульта Светлана Учайкина пообещала, что здание ДК сохранят и отремонтируют.

Фото: Андрей Рожков

- Администрацией принято решение о сохранении здания Дворца культуры, поскольку объект является значимым для истории развития архитектуры Екатеринбурга и остается центром уникальной образовательной программы дополнительной подготовки детей и подростков, проживающих в городе, - говорилось в документе за подписью министра.

Родители и маленькие танцоры, художники и спортсмены вздохнули с облегчением, но как оказалось, недолго музыка играла. На днях химмашевцев снова огорошили переездом - освободить ДК нужно до 20 декабря. Люди с новыми силами бросились спасать здание. Подключились к ним и артисты шоу «Уральские пельмени».

Фото: Андрей Рожков

- У нас есть шанс сделать одно хорошее дело - спасти Дворец Культуры Химмаш. В Департаменте молодёжной политики нам уже объяснили, куда и зачем нам рожать своих детей! Если собственник снесет этот ДК, на улице окажутся больше 1000 детишек, - говорит Андрей Рожков в видеообращении на Facebook. - У них уже не будет новогодних концертов, а после не будет и всех занятий! Нашим региональным властям Указ Президента не Указ, видимо. Вот такая вот у нас получается антимолодежная политика!

Фото: Андрей Рожков

- Я очень хорошо помню, как три месяца назад в порыве предвыборной борьбы кандидаты всех мастей и политики били себя пяткой в грудь и обещали разобраться, отстоять, защитить. Свежо предание! - написала у себя в Instagram Юлия Михалкова. - Выборы закончились, былое позабылось. Кружки и секции для детей можно выставлять на мороз.

На данный момент никаких официальных решений о сносе не принято, но по словам местных жителей, на месте Дворца культуры планируют построить жилые высотки.