Диснейленд на работе: в самом большом офисе Европы состоялся корпоратив

Многие из нас, согласитесь, предпочитают не вспоминать прошедший корпоратив. Но только не сотрудники офиса компании «Сима-Ленд», которые, наоборот, по праву гордятся каждым мгновением праздничного вечера. Еще бы, офис команды Андрея Симановского – это самый большой офис формата open-space в Европе, занимающий пятнадцать тысяч квадратных метров. Но ценность праздника была не только в его размахе.

«Самый лучший день» - констатировал Григорий Лепс многотысячной аудитории одного из самых масштабных корпоративов. В этот день для них подготовили незабываемое новогоднее шоу с выступлением самых популярных в своих жанрах артистов. Сотрудники «Сима-Ленда» дружно подпевали хитам Вадима Самойлова, Дианы Арбениной, Сергея Жукова, спешно выкладывая в социальные сети селфи с супер-вечеринки.

Что касается самого офиса, внушают не только его размеры, но и форматы. В сети можно найти фотографии счастливых сотрудников на рабочем месте и даже фото-экскурсию по офису, где есть несколько департаментов, оформленных в разных стилях. Но везде – большое количество зеркальных поверхностей, много света, царит атмосфера праздника. Продуманы несколько зон отдыха, огромная столовая, тренажерный зал. Среди самых ярких фрагментов оформления офиса – дворцовые люстры и репродукции полотен знаменитых художников, большей частью, относящихся к эпохе возрождения, пожалуй, самой вдохновляющей.

В офисе «Сима-Ленда» с особым размахом принято встречать не только Новый год, но и другие праздники. Масштабы торжеств стали поводом называть "Сима-Ленд" бизнес-Диснейлендом.