2020-01-10T16:12:55+03:00
Общество

Кукольный театр Нижнего Тагила готовит детский мюзикл «Айболит» с Гитлером

Старая сказка получила неожиданное прочтение
Лев ИСТОМИН
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В постановке появится неоднозначный образ. Фото: сайт Театра кукол Нижнего ТагилаВ постановке появится неоднозначный образ. Фото: сайт Театра кукол Нижнего Тагила
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Театр кукол Нижнего Тагила решил удивить зрителя необычной трактовкой старой сказки. К осени 2020 года здесь выпустят детский мюзикл «Айболит», в котором главный отрицательный герой Бармалей будет представлен в образе, очень напоминающем Гитлера в карикатурной версии. Именно так постановщики намерены представить маленьким зрителям образ зла.

Фото: сайт Театра кукол Нижнего Тагила

Фото: сайт Театра кукол Нижнего Тагила

Всего в постановке задействуют три десятка кукол, эскизы к которым нарисовал художник из Магнитогорска Михаил Кривенко.

Кукла Бармалея-Гитлера будет надувной, ее размер – около четырех метров. Большая часть кукол в постановке – тростевые, они управляются с помощью тростей актерами.

Фото: сайт Театра кукол Нижнего Тагила

Фото: сайт Театра кукол Нижнего Тагила

- Работа над декорациями новой сказки стартует в феврале, а репетиции пройдут в августе. Премьера состоится в сентябре 2020 года, - рассказывают в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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