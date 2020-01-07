«Дамир вашему дому»: в Рождество показали фильм про уральских пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле

В Рождество по «Первому каналу» показали фильм про уральского летчика-героя Дамира Юсупова. Пилот посадил самолет, у которого отказал двигатель, в кукурузном поле. Никто из пассажиров не пострадал. Документальный фильм назвали «Дамир вашему дому»

В картине принял участие сам Дамир Юсупов, где рассказал, что во время жесткой посадки самолета не понимал, что это происходит с ним в реальности. Однако командир корабля четко знал что делать, ведь он был уверен, самолет до аэродрома не дотянет.

Полет длился всего 1,5 минуты. Фото: "Первый канал".

Сам полет рейса, который следовал из Москвы в Симферополь, длился 1,5 минуты. К этому времени самолет уже поднялся на высоту 90 метров, чтобы оценить ситуацию, оставалось только три секунды, еще столько же, чтобы принять решение. На борту было 233 пассажира, никто не пострадал.

Свои истории рассказали и люди, которые были на борту. Вот, например, женщина, которая летела со своими маленьким сыном, призналась, что в те минуты уже попрощалась со своим ребенком навсегда.

- Я не верила, что мы выживем, я решила в последние минуты жизни смотреть на своего ребёнка — на человека, которого люблю, это последние секунды моей жизни, - рассказала пассажирка.

А вот автор уже крылатой фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» бортпроводник Дмитрий Ивлицкий отметил, что пытался успокоить пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

- Все на меня смотрят и глазами спрашивают: «Что происходит?» Сижу и всем улыбаюсь, успокаиваю, говорю: всё нормально, - рассказал в фильме Дмитрий.

Напомним, жесткая посадка судна «Уральских авиалиний» случилась 15 августа. В двигатель во время взлета попали птицы.

Мы уже рассказывали о пилотах знаменитого теперь рейса. Дамир Юсупов с детства мечтал связать свою судьбу с небом. Но так сложилось, что исполнить свою мечту получилось только в 33 года - он поступил в летное училище. После него Дамир с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. А сразу после окончания вуза его приняли в «Уральские авиалинии». Сейчас герою 41 год, всего год назад он стал командиром экипажа.

Второму пилоту Георгию Мурзину всего 23 года. Он тоже окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, в авиакомпании работает с 2018 года. Он сознательно шел к этому долгое время. Тем более его родители тоже работают в компании «Уральские авиалинии».

Недавно обоих летчиков наградили Владимир Путин наградил медалями «Героев России».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)