«Осознал, что поступил плохо»: в Екатеринбурге мошенник под Новый год вернул 97-летней бабушке-ветерану украденные деньги

Настоящее новогоднее чудо произошло в Екатеринбурге – отпетый мошенник вернул 97-летней бабушке-ветерану украденные два года назад деньги. Речь идет о известной на Урале бабушке Алефтине Груздковой, которая стала популярна, когда внук завел ей страницу в Instagram. В своем блоге она поет песни своей молодости и рассказывает военные истории.

babushka1922 На Урале бабушка стала блогером в 97 лет

К сожалению, Алефтина Николаевна уже дважды становилась жертвой ограблений. Сначала у нее украли 24 тысячи рублей, а этим летом у нее отобрали почти все сбережения – порядка полумиллиона рублей.

Внук бабушки Константин Перминов нанял адвоката Сергея Вискунова, чтобы тот нашел преступников. Одним из них оказался 25-летний парень. Сегодня на странице Константина появилось видео: мошенник поздравляет бабушку с наступающим Новым годом, возвращает деньги и просит прощения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752611" frameborder="0"></iframe> Мошенник вернул 97-летней бабушке-ветерану украденные деньги.Видео: Инстаграм. Константин Перминов

- Человек осознал, что поступил плохо, - говорит на видео адвокат Вискунов. – Прощаете?

- Не обижайте стариков, прощаю, - ответила растроганная бабушка.

Сам мошенник объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением, но заявил, что уже «решил все свои проблемы».