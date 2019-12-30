«Осознал, что поступил плохо»: в Екатеринбурге мошенник под Новый год вернул 97-летней бабушке-ветерану украденные деньги
Настоящее новогоднее чудо произошло в Екатеринбурге – отпетый мошенник вернул 97-летней бабушке-ветерану украденные два года назад деньги. Речь идет о известной на Урале бабушке Алефтине Груздковой, которая стала популярна, когда внук завел ей страницу в Instagram. В своем блоге она поет песни своей молодости и рассказывает военные истории.
К сожалению, Алефтина Николаевна уже дважды становилась жертвой ограблений. Сначала у нее украли 24 тысячи рублей, а этим летом у нее отобрали почти все сбережения – порядка полумиллиона рублей.
Внук бабушки Константин Перминов нанял адвоката Сергея Вискунова, чтобы тот нашел преступников. Одним из них оказался 25-летний парень. Сегодня на странице Константина появилось видео: мошенник поздравляет бабушку с наступающим Новым годом, возвращает деньги и просит прощения.
Мошенник вернул 97-летней бабушке-ветерану украденные деньги.Видео: Инстаграм. Константин Перминов
- Человек осознал, что поступил плохо, - говорит на видео адвокат Вискунов. – Прощаете?
- Не обижайте стариков, прощаю, - ответила растроганная бабушка.
Сам мошенник объяснил свой поступок тяжелым финансовым положением, но заявил, что уже «решил все свои проблемы».
ИСТОЧНИК KP.RU