Читает стихи и показывает ордена: ветеран ВОВ из Екатеринбурга завела блог в Instagram

Ветеран Великой отечественной войны из Екатеринбурга, 97 летняя Алефтина Груздкова, завела блог в Instagram. Пока на странице Алефтины Николаевны всего 25 подписчиков, но мы очень надеемся, что после нашей публикации интерес к ней возрастет.

Прожив почти целый век бабушка не утратила бодрость духа. Вести блог ей помогает внук Константин, именно он фотографирует Алефтину Николаевну и записывает на видео, как она читает стихи. Выглядит это очень мило, убедитесь сами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743743" frameborder="0"></iframe> На Урале появился первый ветеран-блогер.Алефтина Груздкова читает стихи. Видео: Instagram/babushka1922

В годы войны Алефтина Николаевна служила в Москве, куда ее с двумя тысячами девушек направили вместо мужчин на ПВО. В 1945-м вернулась на Урал, где вышла замуж за капитана армии Валерьяна Груздкова. У пары родились двое детей.

Сейчас Алефтина Николаевна находится в больнице, сегодня ей провели операцию по замене протеза на суставе.

- Звонил врач, сказал, что все прошло успешно. Через 2-3 часа бабушку переведут в палату. Срок восстановления 2-3 месяца, - говорит внук Алефтины Николаевны. - На этой неделе у моей бабушки произошло еще одно несчастье. Ночью она пошла в туалет и, возвращаясь к кровати, упала и не смогла подняться. Всю ночь она пролежала на полу, утром пришёл сын. Поскольку бабушка запирается от воров теперь изнутри, дверь открыть он не смог. Пришлось вызывать МЧС и скорую.

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Алефтина Николаевна и ее внук Константин. Фото: Instagram/babushka1922

- Идея создания страницы в Instagram принадлежит мне, - рассказывает внук Алефтины Николаевны. – Она очень любит читать стихи, которые помнит еще с 30-ых годов прошлого века, когда жила в Екатеринбурге.

Но не так давно ветеран войны стала жертвой мошенников, а точнее – лжегазовиков. Двое мужчин под предлогом проверки газа вошли в квартиру бабушки на Уралмаше и ограбили ее на 500 тысяч рублей.

- Она сняла все сбережения, думала, что хакеры могут украсть ее деньги из банка. Мне и внучке ничего не сказала. Полиция ничего не делает, надеюсь, что после огласки в СМИ начнут искать жуликов, - добавил Константин.

Желаем ветерану войны скорейшего выздоровления. Сама бабушка не скрывает секрета долголетия – главное «не пить, не курить, никому не навредить».