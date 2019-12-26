Мэр Екатеринбурга о зарплатах, канатной дороге, противостоянии в сквере и переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина

В последний четверг 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел встречу с журналистами, на которой рассказал об итогах года, а также о планах на год 2020-й. Так, например, бюджет города за год увеличился на 5,3 миллиарда рублей и сейчас составляет 48,1 миллиардов. Средняя зарплата в городе составляет 54 тысячи рублей. А вот растет население медленно. За год екатеринбуржцев стало лишь на 2 тысячи человек больше. Это в мэрии связывают с низкой рождаемостью начала 90-х. Ниже мы приводим избранные цитаты главы города по самым важным вопросам.

ПРО ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОБУСОВ

- Один электробус стоит, как три автобуса. Они пока достаточно дорогие. И учитывая, что у нас развитая сеть троллейбусов, нам проще купить три троллейбуса, чем один электробус. При этом у города есть мобилизационный план. В случае часа «Ч» город должен эвакуировать… цифры секретные, но это достаточно большое количество людей. У электробусов сегодня хватит заряда на 15-20 километров. А зарядных станций там, куда они эвакуируют людей, нет. Поэтому автобусы МОАП это основа проведения вот этого мобилизационного плана. Мы обязаны сотни автобусов предоставить на случай эвакуации и всех вас в случае чего спасти. Поэтому мы будем покупать газовые автобусы. Немного купим бензиновых автобусов. И будем на такой системе развиваться. В целом задача выйти где-то на 400 муниципальных автобусов. Сейчас у нас работает около 300 с лишним, но из них новых 200. Остальные машины нуждаются в обновлении.

По данным мэрии, бюджет города за год увеличился на 5,3 миллиарда рублей и сейчас составляет 48,1 миллиардов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО КАНАТНУЮ ДОРОГУ

- Была очень красивая идея, нам хотелось сделать канатную дорогу от Химмаша до Ботаники. Там у нас уктусские горы, красота. Но там идут линии высоковольтных электропередач, и канатную дорогу там будет запустить тяжело. Поэтому планируем пока сделать ее от микрорайона Академического до Ботаники. И от Драмтеатра через Городской пруд до улицы Первомайской. Я рассчитываю, что в рамках обсуждения концессии городского транспорта летом мы уже будем иметь итоговые расчеты и соответственно принимать решение. В центре города, считаем, что будет неплохо, если через пруд пройдет канатная дорога ажурная, на опорах. Но надо посчитать, уложится ли она в наш действующий тариф, или мы сделаем ее как дополнительно финансируемый транспорт.

О СУДЬБЕ КИНОТЕАТРА «САЛЮТ»

- У нас за последние десять лет изменилась парадигма деятельности торговых центров. Это уже не магазины, а место, где люди проводят время, куда приходят погулять, как в парк. Все новое, что строится, строится уже в этой концепции. Идеология отдельно стоящих кинотеатров изменилась полностью. Люди перестали ходить только в кино. Им нужно кино и возможность пообедать, поговорить, погулять. Естественно кинотеатр «Салют» исходя из того объема поступлений, который он получал от проката кино, стал выходить на серьезные убытки. Какое решение мы приняли… У нас есть Дворец пионеров. Мы кинотеатр передаем детям. Там будут творческие студии. Плюс, я думаю, что показ кино в этом кинотеатре не прекратится. Сеансы будут камерные, но кинотеатр был и останется кинотеатром. Там сегодня ведется кадровая работа, но никаких революций, массовых увольнений не будет. Цель - сделать из кинотеатра комплекс детских творческих студий. Там прекрасные залы. В них можно не только кино смотреть, но и петь, и танцевать, и заниматься разными видами творчества.

На вопросы журналистов глава города отвечал примерно полтора часа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ОЦЕНКУ, КОТОРУЮ МЭР ПОСТАВИЛ БЫ САМ СЕБЕ

- Я оценку ставить не буду. У меня другие задачи. Оценки поставит жизнь. С точки зрения количества проблем в городе… Вы не смотрите, сколько проблем, вы смотрите, что в городе изменилось. Если вы сравните Екатеринбург с другими городами, то увидите, что мы прошли колоссальный путь. Если мы будем относиться к городу с позиции, что у нас много проблем и у нас все плохо, то внешние инвесторы в это поверят и не будут к нам приходить, потому что подумают, что екатеринбуржцы сами свой город не любят. Я когда был совсем маленький, на проспекте Ленина снег не вывозили. А сегодня мы из города вывозим 1 миллион 200 тысяч тонн. Многие моменты в городе изменились. Смотрите, где есть положительные изменения. Тогда мы вместе сделаем город лучше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751932" frameborder="0"></iframe> Глава Екатеринбурга Александр Высокинский - о оценке своей работы за прошедший год.Алексей БУЛАТОВ

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА

- Это депутатская задача – принять решение (в апреле 2018 года депутаты Законодательного собрания Свердловского области проголосовали за отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга, - Ред.). Наша задача делать так, как принято решение. В разных системах можно работать и в этой, и в той. Как депутаты решение примут, так соответственно трудиться и будем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751926" frameborder="0"></iframe> Глава Екатеринбурга Александр Высокинский о последствиях противостояния в сквере.Алексей БУЛАТОВ

ПРО ПОСЛЕДСТВИЯ МАЙСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В СКВЕРЕ

- У нас был серьезный шанс на раскол общества и дальнейшие процессы, которые негативно бы сказались на развитии города. Я благодарен тем людям, которые пришли тогда на первую встречу в субботу (шестой день от начала противостояния, когда в мэрии прошла встреча между защитниками сквера и главой города, - Ред.). Мы вошли в диалог. Мы находились в диалоге с гражданами, с депутатами городской Думы. Делали это вместе. Вместе провели первый в стране опрос. Такого опыта больше ни у кого из городов-миллиоников не было. С точки зрения инвестиционной активности… любой инвестор, принимая решение о вложении денег, смотрит на несколько факторов: на средную заработную плату, на наличие инфраструктуры производственной и социальной, а также на социальную стабильность на территории города. Именно поэтому внутренним гражданским согласием надо дорожить. Потому что кто-то может поменять на разовый «кайф», на разовую какую-то известность в социальных сетях достаточно большое количество рабочих мест, новых проектов, то, что для нас важно. Поэтому все эти решения надо принимать очень осторожно. Но я считаю, что это совместный результат всего городского сообщества. Мы подошли к краю, посмотрели, что там за ним и вернулись.

По данным мэрии, рождаемость в городе по-прежнему низкая. Это связано с тем, что родителями сейчас становится поколение, родившееся в начале 90-х, когда также был спад рождаемости.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СОХРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН В ГОРОДЕ

- В современном генеральном плане многие зеленые зоны ими не являются – почему там, собственно, и возможны строительные дела. Мы их сейчас переводим в категорию ТОП 1, то есть там нельзя будет строить ничего и никогда. Это 26 территорий городских, в том числе сквер около киноконцертного театра «Космос», сквер Джавахарлала Неру около железнодорожного вокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751923" frameborder="0"></iframe> Глава Екатеринбурга Александр Высокинский о сохранении скверов.Алексей БУЛАТОВ

ПРО РАЗВИТИЕ ПАРКА МАЯКОВСКОГО

- Там новый хороший, креативный директор. В задачах у нее два месяца на то, чтобы развиваться и делать концепт осмысленный не с точки зрения мечтаний, а с точки зрения совмещения наших возможностей и возможностей инвесторов с юридической схемой по защите интересов инвесторов, чтобы не получилось, что люди вкладывают инвестиции, а деньги не защищены. И будем двигаться.

ПРО ИНИЦИАТИВУ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ УЛИЦЫ ЕЛЬЦИНА В УЛИЦУ СТАЛИНА

- Я принципиальный противник у кого-то что-то забирать и другим отдавать. Надо новое создавать. Пока инициативу не видел. Рассмотрим, в каком виде поступит, и будем разбираться. Если примут горожане решение, что будет такая новая улица, значит, будем думать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751936" frameborder="0"></iframe> Глава Екатеринбурга Александр Высокинский - о переименовании улиц.Алексей БУЛАТОВ

ПРО СЛИШКОМ ДОЛГУЮ УКЛАДКУ ТРОТУАРОВ В ЦЕНТРЕ

- В прошлом году мы сделали три тысячи квадратных метров тротуаров в городе. В этом году сделали 40. Подрядчики не уложились в срок на 2-3 недели. Но гранит хорош тем, что с ним при минусовых температурах можно работать. С точки зрения сквера около оперного театра, там какой есть подрядчик, такой есть. Но как бы ни было тяжело, сквер закончен. Но итоговый расчет в марте. Никто не собирается платить за работы, сделанные плохо. Срыв сроков бывает. Но мы в десять раз увеличили объемы. Не сорвали. Хотели сделать больше, но что-то не успели. Можно весь центр аккуратно в асфальт закатать… Но вы на другие столичные города взгляните. Почему сорвались сроки? Потому что гранит пошли покупать в жаркий сезон, встали в очередь. Сейчас будем закупать зимой.