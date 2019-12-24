Угодил в лечебницу с нервным срывом: из больницы Нижнего Тагила, где увольнялись хирурги, выживают уникального врача
В Демидовской больнице Нижнего Тагила, где в конце августа начали массово увольняться хирурги, назревает новый скандал. Город рискует остаться без врача редкой специализации. Виталий Галкин единственный в городе – ботулинотерапевт (лечит заболевания, проявляющиеся мышечными спазмами), а также паркинсолог (врач, способный выявлять и лечить болезнь Паркинсона). Но, по словам Галкина, руководство медицинского учреждения пытается его выжить, потому что он указывает им на недостатки работы и открыто говорит о нехватке препаратов.
УГОДИЛ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА НЕРВОВ
С Виталием Галкиным мы встречаемся в Нижнем Тагиле. Он работает врачом-неврологом в эндокринологическом центре Демидовской больницы. Но из-за скандалов с руководством, сейчас врач сам угодил на больничную койку.
- Не удивляйтесь. Всему виной нервный срыв… Руководство больницы то и дело, вставляет мне палки в колеса, - вздыхает медик. - «Гонения» на меня и медбрата Дмитрия Катаева начались после того, как мы открыто высказали руководству свое недовольство. А как иначе? Кабинеты настолько плохо укомплектованы, что мебель приходилось покупать за свой счет! Летом покупали кондиционер, потому что дышать было нечем, а вентиляции в здании нет. Спирт дают, но не в тех количествах, в которых нужно. А нужные иглы - вообще не предоставлялись. Если пациента нужно уколоть в глубокую мышцу, например, в ногу, чтобы снять спастичность (повышенный мышечный тонус, сопровождающийся спазмами, при которых тяжело двигаться), то пациенты покупают эти иглы за свой счет.
При этом большинство пациентов Галкина - пенсионеры. Многие из них пережили инсульт или тяжелую травму.
Врач-невролог об оснащении в Демидовской больнице.Евгений Стоянов
НАШЛИ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
По словам Галкина, после этого в отношении него началась служебная проверка. А комиссия, которая нагрянула в кабинет ботулинотерапии, нашла «нарушения норм обращения с оборотом наркотических веществ».
- Об этой проверке заранее меня никто не предупреждал. У меня шел прием пациентов, меня с него «выдернули» и попросили пройти в кабинет ботулинотерапии, - рассказывает Виталий Галкин. – Во время проверки написали, что в кабинете якобы находились препараты с истекшим сроком годности и препараты, которые больница не выдавала. Там даже были написаны препараты, которые вообще не существуют в реальности, например, «миропакс», «пронокак» (копии актов проверки есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). А на акте проверки стояла подпись заведующей эндокринологическим отделением Галины Леоновой, которая в тот день вообще не появлялась в больнице!
Руководство Демидовской больницы считает, что никаких нарушений в кабинете ботулинотерапии нетФото: Евгений Стоянов
Врач Виталий Галкин и медбрат Дмитрий Катаев получили дисциплинарное взыскание. А последнего вдобавок отстранили от работы.
- Я замещал ставку медсестры, находившейся в декрете. В итоге ее экстренно вызвали из декретного отпуска и я остался без работы, - объясняет Катаев.
– Меня тоже спрашивали: «Хотите ли вы у нас работать дальше?». Думаю, меня хотят уволить – добавляет Галкин. – При этом, ботулинотерапевтов, имеющих удостоверение государственного образца, в Нижнем Тагиле нет.
По словам врача «дисциплинарка» позволит лишить его денежных стимуляций и он будет получать голый оклад - 16 тысяч рублей.
Врач-невролог рассказывает, что его пытаются уволить из Демидовской больницы.Евгений Стоянов
- У нас зарплата плавающая, и как раз таки из-за стимулирующих выплат. Они добавляются к окладу в 16 тысяч, - говорит врач. – В итоге зарплата может колебаться - от 20 тысяч до 35 тысяч.
Врач считает, что его таким способом пытаются выжить из больницы, а на его место поставить другого – более сговорчивого врача. К слову, на место уволившихся хирургов Демидовской больницы, которые жаловались на ужасные условия работы, недавно наняли врачей из ближнего зарубежья.
НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ЕГО УВОЛЬНЯТЬ
Мы связались с главным врачом Демидовской больницы Сергеем Овсянниковым. Он был председателем комиссии, которая привлекла к дисциплинарной ответственности Виталия Галкина. Овсянников уверяет, что никто не собирается убирать Галкина из больницы.
- Внутренние проверки у нас проводятся регулярно. С целью контроля качества оказания медицинской помощи. Такие проверки проводятся по всем подразделениям, без исключения, - уточняет Сергей Овсянников. - Обо всех проверках известно заранее. Выходит приказ по учреждению. В приказе есть план мероприятий. В нем прописаны подразделения и даты, когда будут проводиться проверки. Если она была неизвестна какому-то специалисту, на мой взгляд, это лукавство.
Кроме того, по словам главврача, дисциплинарное взыскание, не более чем предупреждение.
- Оно ни на что не влияет. На заработную плату в том числе, - утверждает главврач. – Вас специально вводят в заблуждение. Никто не заинтересован, чтобы специалист был уволен или уволился самостоятельно. Надо делать верные выводы из нарушений, которые указаны в акте [проверки].
Юрист Елена Приходько написала обращение в прокуратуру. Она надеется, что надзорное ведомство защитит интересы ее доверителейФото: Евгений Стоянов
Впрочем, о том, какие именно нарушения нашла проверка главврач говорить отказался. Также Овсянников опровергнул слова Галкина о том, что в кабинете бутулинотерапии не хватает препаратов.
- Это совершенно не соответствует действительности. Процедурный кабинет полностью укомплектован, - заявил главврач.
Юрист Елена Приходько написала обращение в прокуратура в интересах Виталия Галкина и Дмитрия Катаева. Она считает, что руководство Демидовской больницы допустило ряд нарушений во время проверки, а ее акт был сфальсифицирован.
К моменту написания публикации комментарий надзорного ведомства получить не удалось. В прокуратуре объяснили, что у них есть три дня на рассмотрение обращения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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