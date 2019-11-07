2019-11-07T15:08:19+03:00
Общество

В больницу Нижнего Тагила набрали новых хирургов

Штат двух отделений укомплектуют до конца года
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Штат хирургов обновилсяШтат хирургов обновилсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Демидовской городской больнице Нижнего Тагила обновился штат хирургов после увольнений врачей, недовольных политикой руководства медицинского учреждения.

Скандал в уральском городе разразился в августе этого года после того, как несколько хирургов Горбольницы №1 написали заявления на увольнение. В качестве причин были указаны: переработка, недостаточный заработок и отсутствие юридической защиты.

После этого «Комсомолка» выяснила, что в Демидовской городской больнице также планируют увольняться хирурги. Они не были согласны с политикой главного врача Сергея Овсянникова. Руководитель, по их мнению, не развивает учреждение, не слышит коллектив, а стимулирующие выплаты в больнице постепенно снижаются. Позже несколько специалистов действительно сменили место работы.

Демидовская городская больница в Нижнем Тагиле. Фото: Google maps

Демидовская городская больница в Нижнем Тагиле. Фото: Google maps

В ответ главный врач рассказал, как обстоят дела в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила на самом деле.

- Ситуация спокойная, коллектив работает. Мы практически полностью обновили коллектив хирургов. В настоящее время трудоустроено пять новых специалистов, в том числе заведующий отделением с большим опытом работы. До конца года планируется трудоустроить двух врачей-хирургов, - говорит Сергей Овсянников.

Главный врач о ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле

00:00
00:00

По словам главного врача тагильской больницы, штат хирургов первого и второго отделений к новому году будет полностью укомплектован.

- Мы не отказываемся от помощи коллег лечебных учреждений Екатеринбурга. Сегодня к нам приезжают по 1 специалистов каждые две недели. Ранее приезжали четверо хирургов, - говорит Сергей Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Увольнение врачей в Нижнем Тагиле»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны [опрос КП]
Новости 24
В Екатеринбурге сделают дополнительное освещение в 15 парках
ОАО «РЖД» открыло региональную инновационную площадку в Екатеринбурге
На официальном портале города открыли электронную выставку, посвященную екатеринбургскому трамваю
Дрались трое на трое: в Екатеринбурге СК ищет молодых людей, избивших несовершеннолетнюю девушку
На Урале вынесли приговор убийце матери четверых детей, тело которой нашли в колодце
Уральца дважды поймали пьяным за рулем и отправили на год в тюрьму
Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде еще на день
Клиенты «МегаФона» могут поселить колл-центр в смартфон
На подъезде к Екатеринбургу поставили два новых моста-пешеходника
Интернет-шопоголики ликуют: посылки из Китая екатеринбуржцам будут доставлять за 10 дней
Свердловские следователи попросили школьников нарисовать коррупцию: смотрим, что из этого получилось