В больницу Нижнего Тагила набрали новых хирургов

В Демидовской городской больнице Нижнего Тагила обновился штат хирургов после увольнений врачей, недовольных политикой руководства медицинского учреждения.

Скандал в уральском городе разразился в августе этого года после того, как несколько хирургов Горбольницы №1 написали заявления на увольнение. В качестве причин были указаны: переработка, недостаточный заработок и отсутствие юридической защиты.

После этого «Комсомолка» выяснила, что в Демидовской городской больнице также планируют увольняться хирурги. Они не были согласны с политикой главного врача Сергея Овсянникова. Руководитель, по их мнению, не развивает учреждение, не слышит коллектив, а стимулирующие выплаты в больнице постепенно снижаются. Позже несколько специалистов действительно сменили место работы.

Демидовская городская больница в Нижнем Тагиле. Фото: Google maps

В ответ главный врач рассказал, как обстоят дела в Демидовской городской больнице Нижнего Тагила на самом деле.

- Ситуация спокойная, коллектив работает. Мы практически полностью обновили коллектив хирургов. В настоящее время трудоустроено пять новых специалистов, в том числе заведующий отделением с большим опытом работы. До конца года планируется трудоустроить двух врачей-хирургов, - говорит Сергей Овсянников.

Главный врач о ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле 00:00 00:00

По словам главного врача тагильской больницы, штат хирургов первого и второго отделений к новому году будет полностью укомплектован.

- Мы не отказываемся от помощи коллег лечебных учреждений Екатеринбурга. Сегодня к нам приезжают по 1 специалистов каждые две недели. Ранее приезжали четверо хирургов, - говорит Сергей Овсянников.