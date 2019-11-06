Из больницы в Нижнем Тагиле продолжают увольняться врачи

Ситуация в Демидовской больнице Нижнего Тагила по-прежнему далека от идеальной. По-прежнему из медицинского учреждения продолжают увольняться опытные специалисты, а с главным врачом – Сергеем Овсянниковым в очередной раз продлен контракт, несмотря на все нарекания от врачей и пациентов в его адрес.

О том, что сейчас происходит в главной больнице Нижнего Тагила, «КП-Екатеринбург» рассказал теперь уже бывший хирург Сергей Павлов.

- В Демидовской больнице все хирурги уволились, и продолжают увольняться. Никто не вернулся. Сейчас уволились два анестезиолога, еще два готовятся написать заявление, - рассказывает врач. – Главный врач набрал выходцев из бывших южных советских республик. Кстати, с ним продлили контракт.

Редакция направила острые вопросы по ситуации в Демидовской больнице напрямую министру здравоохранения Андрею ЦветковуФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Сергея Павлова, ситуация в больнице плохая, так как не исправлены ошибки, которые привели к конфликту и увольнениям летом.

6 ноября главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников был по рабочим делам в министерстве здравоохранения. После встреч в ведомстве он не стал отвечать на звонки корреспондента «КП». А в самом министерстве попросили направить вопросы редакции в виде официального запроса, что и было сделано.

Ранее стало известно, что с начала года из медицинского учреждения уволились около десяти специалистов. По словам недовольных врачей, у руководителя больницы нет связи с коллективом, отсутствует перспективный план развития больницы, а также резкое снижение стимулирующих выплат.