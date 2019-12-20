ВИЗ-Сталь совершенствует средства индивидуальной защиты работников

Металлурги ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) приступили к тестированию новой улучшенной модели спецодежды, разработанной специально для работников Группы НЛМК с учетом их пожеланий. После проверки ее удобства и защитных свойств в условиях реального производства предприятие примет решение о переходе на закупки усовершенствованных средств индивидуальной защиты.

Совместная разработка НЛМК и российского производителя спецодежды отличается улучшенными техническими характеристиками и более привлекательным дизайном. Применение высокотехнологичных материалов, в составе которого 80% хлопка, повысило комфортность, прочность и гигроскопичность рабочих комплектов. С учетом пожеланий металлургов модельеры изменили форму воротника, снабдили куртки и брюки дополнительными многофункциональными карманами, креплением для средств связи, светоотражающими элементами и т.д.

- ВИЗ-Сталь заботится о соответствии спецодежды самым высоким стандартам качества и уделяет большое внимание ее удобству для работников. Кроме рабочих костюмов, металлурги получают все необходимое для комфортного и безопасного труда – от термобелья и перчаток различного назначения до обуви и защитных очков. В 2019 году на приобретение средств индивидуальной защиты предприятие направит около 17 миллионов рублей, – отметил и.о. начальника отдела ОТиПБ Вячеслав Сафронов.