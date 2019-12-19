2019-12-19T07:42:06+03:00
Общество

Бусы, браслеты, серьги: в Кольцово таможенники перехватили 19 килограммов «магических камней»

Жительница Китая везла их на родину, чтобы перепродать
Мария Трапезникова
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Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
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В аэропорту Кольцово таможенники вновь обнаружили необычный багаж, который тайно пытались перевезти в Китай. Так, при контроле рейса Екатеринбург – Сиань специалисты заметили в багаже у пассажирки 19 килограммов украшений из янтаря. Спрятанными оказались больше тысячи предметов из желтого камня.

- Причем украшений в чемодане было больше, чем личных вещей, - заметили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Гражданка Китая пыталась вывезти бижутерию для перепродажи на родине.

Таможенникам она объяснила, что закупилась бусами, браслетами и серьгами из янтаря в Москве, а затем планировала их продать в Китае. А все потому, что граждане КНР очень ценят этот камень – у них он считается магическим, с целебными свойствами.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

- Увидеть янтарь в багаже не сложно – при просмотре содержимого через интроскоп инспектор сразу же увидит камни, поскольку они имеют особенную структуру и плотность, - объяснил Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Кольцово.

В итоге, вся партия «магических камней» была изъята – ее дальнейшую судьбу будет решать суд. А вот гражданке Китая за недекларирование товаров грозит штраф от половины до двукратной стоимости. Или конфискация всей партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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