2019-12-18T17:09:16+03:00
Общество

Думал породистый, а оказался бракованный: екатеринбуржец судится из-за лабрадора с одним яйцом

Мужчина считает, что ему подсунули нездоровую собаку
Юлия СТАЛИНА
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У собаки оказалось врожденное заболевание.У собаки оказалось врожденное заболевание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга второй год подряд судится с хозяйкой питомника, которая разводит лабрадоров. В конце 2017 года мужчина купил щенка, и вроде бы радости не было предела. Только вот собака, хоть и была породистой, оказалась бракованной: с такой ни на выставку, ни на вязку. Конфликт решали уже в суде, но закон не встал на сторону хозяина питомца.

ВЫЕДЕННОГО ЯЙЦА СТОИТ

История такая. Хозяйка питомника «ХОТТИ-ТОТТИ» Марина повязала своего лабрадора- ретривера с собакой заводчицы по имени Анна. Родились щенки. Женщины поделили выводок пополам и стали продавать. Анна разместила объявление на «Авито», вскоре появился покупатель – Юрий. Мужчина взял трехмесячного щенка за 45 000 рублей, но через три месяца потребовал вернуть деньги, заявляя, что ему продали нездоровую собаку. Только претензии были не к продавцу, у которой он покупал пса, а к владелице питомника.

- После того, как Анна продала ему щенка, Юрий приезжал ко мне несколько раз. Я рассказывала ему об уходе за собакой, давала советы по воспитанию. В девять месяцев я оформила ему документы по родословной. Но после этого обнаружилось, что у собачки ушло одно яичко в пах или отрафировалось. Хотя при рождении мы щеночков осматривали, былор все хорошо, - объяснила нам Марина Грамматчикова, владелица питомника.

Мужчина просит 250 тысяч рублей в качестве компенсации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина просит 250 тысяч рублей в качестве компенсации.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врожденное заболевание подтвердили ветеринары. Сама Марина, как заводчик с двадцатилетним стажем, говорит, такое может быть. Здесь виновата генетика и предсказать это невозможно. Зато Юрий уверен, что именно хозяйка питомника несет ответственность за собаку. С таким дефектом его лабрадор сможет иметь потомство, но только никто не захочет с ним вязаться. А на выставки и вовсе дорога закрыта. Вот и просит мужчина вернуть ему деньги за собаку и за моральный вред – 250 тысяч рублей.

- С учетом того, что я не продавала ему щенка и никаких денег не брала, свою работу по обслуживанию этого помета я выполнила полностью, то ничего Юрию не должна. До этого Анна, которая продала лабрадора, предложила вернуть часть суммы, но он отказался. Уже несколько лет он пьет мою кровь, продолжая судиться, - добавила Марина.

Юрий проиграл все суды. Недавно Свердловский областной суд снова рассматривал это дело и также не нашел оснований вернуть деньги хозяину собаки без одного яйца.

- Суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении исковых требований, поскольку владелица питомника не являлась стороной в договоре купли-продажи и не получала денежных средств за щенка. Не согласившись с решением, истец обжаловал его в вышестоящей инстанции, но безуспешно. По итогам апелляционного рассмотрения решение вступило в законную силу, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПРОДАЛИ ЖИВОТНОЕ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Комментарий ведущего юриста юридического альянса «Право-Инвест» Виктории Абдулганиевой:

- Покупая животное в специализированных магазинах, или центрах по разведению, и при дальнейшем выявлении какого-либо врожденного заболевания у такого животного (появившиеся не по вине Покупателя), он вправе обратиться к продавцу или суд.

Согласно действующему законодательству продавец обязан передать товар надлежащего качества и соответствующий условиям договора. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

При таких обстоятельствах, врожденное заболевание у животного будет являться отклонением от стандартов, применяемых к таким животным, и ненадлежащим качеством такого животного, неоговоренного при покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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