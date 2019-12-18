2019-12-18T15:43:05+03:00
Экономика

Газпромбанк провел в Екатеринбурге вечернее мероприятие для премиум-клиентов

Мероприятие состоялось в рамках новой концепции «Позволь себе быть собой»
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Особым гостем вечера был Павел Воля - лицо осенней рекламной кампании банка. Фото: Пресс-служба ГазпромбанкаОсобым гостем вечера был Павел Воля - лицо осенней рекламной кампании банка. Фото: Пресс-служба Газпромбанка
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Гости, собравшиеся в ККТ «Космос», смогли познакомиться с сотрудниками банка, обслуживающими премиум-сегмент, а также получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся современных банковских услуг. В качестве приятного сюрприза Газпромбанк предложил клиентам стендап-шоу Павла Воли, который – является лицом осенней рекламной кампании банка.

Марк Вайдьянатхан, заместитель начальника Департамента розничных продаж Газпромбанка. Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Марк Вайдьянатхан, заместитель начальника Департамента розничных продаж Газпромбанка. Фото: Пресс-служба Газпромбанка

На мероприятии присутствовало более 100 клиентов Газпромбанка, руководители премиум-направления и персональные менеджеры, готовые обсудить с каждыми из гостей его потребности, ответить на вопросы и предоставить необходимую информацию.

- Премиальный сегмент является одним из ключевых направлений развития розничного бизнеса. И тот факт, что мы стараемся использовать в том числе и неформальное общение в качестве обратной связи с клиентами, уверен, позволит Газпромбанку быть лидером в данном сегменте, - пояснил Марк Вайдьянатхан, заместитель начальника Департамента розничных продаж Газпромбанка.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие операции клиент может совершать, не посещая офиса банка, не общаясь лично с его сотрудниками. Эту тенденцию диктует время. Но нельзя недооценивать значение личного общения даже в наше время цифровых технологий. Такой формат не исключает безвизитного общения с банком, а скорее дополняет его. Ведь по-настоящему комфортные условия обслуживания – это грамотное сочетание личного общения и дистанционного обслуживания, и именно в той пропорции, которая для каждого клиента индивидуальна.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Эта идея легла в основу новой концепции, которую Газпромбанк запускает для пакета услуг Газпромбанк Премиум, она называется «Позволь себе быть собой». Пакет услуг Газпромбанк-Премиум создан специально для тех, кто давно играет по собственным правилам, воплощает свои идеи и мечты в реальность и может позволить себе делать то, что нравится. Самым взыскательным клиентам нужно просто оставаться собой, и выбирать, что нравится из особых условий обслуживания.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

Фото: Пресс-служба Газпромбанка

- Кстати, ярким примером такого подхода служит один из самых востребованных продуктов текущего года - «Умная карта» от Газпромбанка, которая признана лучшей банковской картой по версии Frank research group и сама знает, на какую категорию начислить повышенный кэшбэк. Кэшбэк может начисляться в девяти категориях, среди которых АЗС и парковки, кафе и рестораны, детские товары и развитие, одежда и обувь, фитнес и спортивные товары, СПА и косметика. Выпуск «умных» карт начался в июле этого года, и на сегодняшний день этот продукт уже успел завоевать симпатии клиентов Банка. Этот без преувеличения новаторский продукт - не единичный, не точечный успех в части создания новых продуктов. Концепция индивидуализации диктует продолжение продуктового ряда с индивидуальными настройками, – рассказал о флагманском продукте банка и поделился планами Марк Вайдьянатхан.

Неформальные мероприятия прекрасно сочетаются с таким подходом, особенно когда это встречи с одним из лучших российских комиков Павлом Волей. Положительных эмоций гостям вечера добавили розыгрыш подарков и, конечно, возможность сфотографироваться с любимым артистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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