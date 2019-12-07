2019-12-07T08:51:03+03:00
Звезды

«Держи, малая, от души!»: репер из Екатеринбурга обидел Полину Гагарину на музыкальном шоу

17-летний Арсений Курчанин бросил в артистку горсть семечек. Убирать пришлось Сергею Шнурову
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Арсений выступал в образе гопника. Фото: "Первый Канал"Арсений выступал в образе гопника. Фото: "Первый Канал"
Изменить размер текста:

Репер из Екатеринбурга обидел Полину Гагарину во время выступления на шоу «Голос». 17-летний Арсений Курчанин боролся за выход в четвертьфинал конкурса, но вылетел из-за грубой выходки.

Парень выступал в образе гопника. В зеленом спортивном костюме протеже Сергея Шнурова исполнял песню группы «Руки Вверх». На втором куплете юный артист спустился к жюри, подошел к Полине Гагариной и бросил в нее горсть семечек.

- Держи, малая, от души! — обратился Курчанин к известной певице.

Полина Гагарина не оценила шутку. Фото: "Первый Канал"

Полина Гагарина не оценила шутку. Фото: "Первый Канал"

Гагарина не оценила юмора и была в шоке. Сергей Шнуров попытался разрядить атмосферу и даже убрал семечки со стола артистки. В конце концов Полина сказала, что простила Арсения.

- Арсений, я помню тебя на слепых прослушиваниях. Я помню, какой ты был интеллигентный. Я уверена, что ты никогда бы так не подошёл к красивой девушке и не выбросил бы семечки прямо ей в лицо! Ну, это было же в миллиметре. Но я тебя прощаю, потому, что знаю, кто тебя этому научил, - прокомментировала выступление Арсения Курчанина Полина Гагарина.

Арсений Курчанин покинул шоу «Голос» на этом этапе. Напомним, парень поразил судей своим репом про Академический и песней группы Бумбокс.

Арсений Курчанин. Лишь о тебе мечтая - Нокауты - Голос - Сезон 8.Арсений исполняет песню Лишь о тебе мечтая группы Руки Вверх! . Песня вошла в альбом Сделай погромче! 1998 года. Клип на песню снимали в коридорах Театра советской армии. Режиссер видео исполнитель главной роли в фильме Мужчина легкого поведения Игорь Песоцкий. #Голос #Голос8 #TheVoiceRussia #TheVoice По пятницам на Первом канале в 21:30! Сайт проекта // Web-site: https://www.1tv.ru/shows/golos-8 Голос в соцсетях // The Voice Russia in social media: http://www.youtube.com/Voice1tv ВКонтакте https://vk.com/voice1tv Facebook https://www.facebook.com/voice1tv Instagram http://instagram.com/voice1tv Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/voice1tv Голос суперпроект, принципиально отличающийся от привычных вокальных конкурсов и шоу по поиску музыкальных талантов. Мы нашли лучшие голоса страны. Незаурядные вокальные данные -- это единственный способ попасть в проект "Голос", получить уникальный шанс пройти через сито музыкальных дуэлей с конкурентами и влюбить в себя миллионы телезрителей. The Voice is the international musical project. Four famous musicians search for the best voices in Russia. They cannot see the contestants but only hear them. Later they will mentor these singers to become artists. Viewers will decide which singer will be worthy of the grand prize.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полиция прекратила поиски 15-летней Александры Скрека
На Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге всю ночь горел ангар
МегаФон открыл первый Experience store
В Нижнем Тагиле появится старообрядческая церковь
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
В Екатеринбурге 12 героев получили «Орден Святой Екатерины» и 200 тысяч рублей
Областное ГИБДД меняет график работы из-за сбоев в системе, которые увеличивают время регистрации водителей
Боролись с огнем дольше двух часов: в Екатеринбурге потушили пожар в здании на Радищева
Попросили не материться: в Кольцово задержали пьяную семейную пару из Челябинска
Автомобили разворачивают: в Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара
В центре Екатеринбурга загорелась школа №17
Дело уральского студента, которого посадили за любовь со школьницей, рассмотрит ЕСПЧ
Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет
Екатеринбуржцы «записали» в школу четыре тысячи детей
Невьянский государственный историко-архитектурный музей ждет гостей на Демидовскую ёлку
В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО
Заместителя прокурора Свердловской области отстранили от службы
Мигранта, напавшего на свердловской трассе на перевозчика денег, отправили в тюрьму на 10 лет
На Сортировке строители на две недели закрывают улицу