«Держи, малая, от души!»: репер из Екатеринбурга обидел Полину Гагарину на музыкальном шоу

Репер из Екатеринбурга обидел Полину Гагарину во время выступления на шоу «Голос». 17-летний Арсений Курчанин боролся за выход в четвертьфинал конкурса, но вылетел из-за грубой выходки.

Парень выступал в образе гопника. В зеленом спортивном костюме протеже Сергея Шнурова исполнял песню группы «Руки Вверх». На втором куплете юный артист спустился к жюри, подошел к Полине Гагариной и бросил в нее горсть семечек.

- Держи, малая, от души! — обратился Курчанин к известной певице.

Полина Гагарина не оценила шутку. Фото: "Первый Канал"

Гагарина не оценила юмора и была в шоке. Сергей Шнуров попытался разрядить атмосферу и даже убрал семечки со стола артистки. В конце концов Полина сказала, что простила Арсения.

- Арсений, я помню тебя на слепых прослушиваниях. Я помню, какой ты был интеллигентный. Я уверена, что ты никогда бы так не подошёл к красивой девушке и не выбросил бы семечки прямо ей в лицо! Ну, это было же в миллиметре. Но я тебя прощаю, потому, что знаю, кто тебя этому научил, - прокомментировала выступление Арсения Курчанина Полина Гагарина.

Арсений Курчанин покинул шоу «Голос» на этом этапе. Напомним, парень поразил судей своим репом про Академический и песней группы Бумбокс.