2019-11-26T16:02:38+03:00
Здоровье

Как правильно выбрать косметику и сэкономить на косметологе

Советы экспертов Teana рассказывают о самых эффективных продуктах
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Teana выводит домашний уход за кожей на новый уровеньTeana выводит домашний уход за кожей на новый уровень
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Косметология как наука с каждым годом предлагает нам все больше возможностей достичь с помощью наружных средств таких результатов, которые раньше были возможны лишь при регулярном посещении кабинета косметолога.

Вообще-то одно не исключает другое, но боль большинства женщин — где взять столько времени и денег? На помощь приходит инновационная косметика с серьезными и эффективными составами.

Вот несколько советов от экспертов бренда Teana laboratories, как вывести свой домашний уход за кожей на принципиально новый уровень.

Ампульные сыворотки Teana

Ампульные сыворотки Teana

Перед нанесением крема — используйте ампульные сыворотки. Их фармацевтический формат обеспечивает постоянную свежесть продукта и удобен в поездках. Сыворотки целенаправленно решают определенные проблемы кожи и готовят ее к наилучшему принятию последующего ухода. В них высокие концентрации биоактивных веществ, они безопасны и воздействуют достаточно глубоко.

Бустеры Teana

Бустеры Teana

Бустер — не просто еще один этап в уходе. Бустеры для кожи Teana Expert Boost, во-первых, усиливают эффект от вашей повседневной косметики, а во-вторых, обладают мощным самостоятельным действием, которое можно сравнить с салонными процедурами: лазерным омоложением, филлерами, пилингами и т.д.

Лифтинг-тейпы Teana

Лифтинг-тейпы Teana

Лифтинг-тейпы для лица. Кинезиотейпирование лица в салоне — долго, дорого и не каждому мастеру под силу. Но есть адаптированный вариант для дома с интуитивно понятной схемой нанесения. Специальные хлопковые ленты клеятся на зоны самых актуальных морщин (в уголках глаз, на лбу и в носогубной зоне) — срабатывает эффект мышечной памяти. В результате более гладкая и подтянутая кожа без уколов и операций.

Альгинатные маски Teana

Альгинатные маски Teana

Альгинатные маски знают все, но многие ленятся их делать. Хотя при наличии миски и шпателя процедура “от и до” занимает не более 20 минут, а эффект — как после нескольких часов в салоне. Начав наблюдать первые результаты, поверьте, вы не захотите останавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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