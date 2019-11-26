Не игрушки: свердловские онкологи разобрали типовые дефекты оказания помощи в формате «деловой игры»

Более 100 практикующих врачей – хирургов, заместителей главных врачей по лечебной части и специалистов страховых компаний Свердловской области встретились с ведущими федеральными экспертами в сфере лечения и оценки контроля качества оказания помощи при злокачественных новообразованиях. Главная цель встречи – рассказать врачам о самых современных подходах при лечении онкологии, использовании новых схем лечения, возможностях сопутствующей терапии, а главное – о механизмах контроля качества этой помощи. Знание последних убережет больницу от необоснованных штрафов, а пациентов – от возможных ошибок в лечении

Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин открывает мастер-класс для онкологического сообщества. Фото: ТФОМС

- Мы проводим это мероприятие по инициативе заместителя Губернатора Павла Крекова и Правительства Свердловской области, - отметил, открывая совещание, директор регионального фонда ОМС Валерий Шелякин. - Повышение качества онкологической помощи является приоритетным направлением работы системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, а расходы на лечение онкологических заболеваний составят по итогам года более 5 миллиардов рублей: это десятая часть всех расходов на лечение жителей Свердловской области в рамках программы государственных гарантий. Подобные мероприятия – на стыке организационных и клинических задач – крайне важны и для пациентов, и для практикующих специалистов.

Главная цель встречи – рассказать врачам о самых современных подходах при лечении онкологии. Фото: ТФОМС

Ведущие мастер-класса – руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО ""АльфаСтрахование-ОМС" Алексей Березников и старший научный сотрудник Отдела общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина Бениамин Бохян. Эксперты традиционно высоко оценивают уровень подготовки уральских врачей, но подчеркивают – нормативная база, финансовые и объемные показатели лечения сегодня меняются так быстро, что непрерывная учеба специалистов становится объективной необходимостью.

- Сегодня мы обсуждаем типовые дефекты качества при оказании медицинской помощи механизмы повышения уровня лечения, особенности проведения контрольно-экспертных мероприятий по случаям онкологической помощи, - поделился Алексей Березников. Но, пожалуй, самым важных для больницы остается внутренний контроль качества медицинской помощи, который позволяет избежать и ошибок в лечении пациентов, и необоснованных финансовых потерь. Именно для того, чтобы посмотреть на работу врача, клиники в целом с разных точек зрения, мы выбрали не вполне традиционный формат мероприятия. Кроме лекционной части сегодня мы проводим с участниками деловую игру с разбором реальных кейсов из практики онкологов.

Руководитель дирекции медицинской экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС», доктор медицинских наук, Алексей Березников рассказывает специалистам о типовых дефектах при оказании медицинской помощи. Фото: ТФОМС

По правилам деловой игры все участники делятся на группы. Часть из них на время становятся представителями Следственного комитета и иных надзорных органов , другие – экспертами страховых компаний, третьи – практикующими онкологами. В качестве кейсов предлагаются случаи лечения онкологии с нарушениями. Каждой группе необходимо выявить дефект и либо устранить его, либо принять строгие меры в рамках своей «временной» компетенции. По опыту ведущих мероприятия разбор типовых ошибок в игровом режиме позволяет избежать недочетов в реальной работе, повысить качество и безопасность помощи, которая оказывается пациентам.