2019-11-25T14:18:06+03:00
Общество

На Урале мужчины обратили внимание на свое здоровье

За 9 месяцев здесь обследовали 255 тысяч представителей сильного пола
Поделиться:
Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
Изменить размер текста:

В Свердловской области мужчины стали более внимательно следить за собственным здоровьем. За девять месяцев 2019 года по региональной программе «Урологическое здоровье мужчин» специалисты обследовали около 255 тысяч представителей сильного пола.

По мировым статистическим данным, среди мужчин в возрасте от 40 лет и старше, «группа риска» в среднем составляет около 12-15%. В Свердловской области этот показатель сейчас равен 9%.

– Врачи стали более внимательно подходить к выявлению тех пациентов, которые попадают в «группу риска», и к тем проблемам, которые есть у этих мужчин, – говорит главный внештатный уролог Минздрава Свердловской области Игорь Баженов.

Программа ранней диагностики урологических заболеваний действует в нашем регионе в рамках комплексной программы областного Минздава «Здоровье уральцев». Ежегодно из регионального и федерального бюджетов на ее реализацию выделятся порядка 8 миллиардов рублей.

В рамках программы впервые в стране была открыта сеть экспресс-диагностических урологических кабинетов. Они были созданы для обследования мужчин с целью ранней диагностики и лечения урологических заболеваний, в том числе рака предстательной железы.

Отметим, что развитию онкологической помощи сегодня уделяется особое внимание региональных властей – на ее развитие до 2024 году из областного и федерального бюджетов планируется потратить почти 800 млн. рублей. Кроме этого, в рамках губернаторской программы «Пятилетка развитие» идет активная модернизация областного онкодиспансера, которая позволит сделать уральскую онкологическую помощь одной из лучших в стране.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Екатеринбурга планируют открывать по три-четыре новых школы в год
Власти Екатеринбурга продадут городское имущество на два миллиарда рублей
В Екатеринбурге женщина с диабетом получила необходимые медикаменты только через суд
Готов тратиться на подарки: отчаявшаяся жительница Качканара ищет любовницу для мужа
Теперь грозит до 12 лет тюрьмы: в Екатеринбурге парень устроил пьяное ДТП, в котором погиб человек
Юные дзюдоисты из Екатеринбурга поборются за золото на первенстве России
Следователи, ведущие дело гибели на Урале семьи манси, разыскивают очевидцев
Свердловские силовики напугали студентов последствиями хранения наркотиков
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании проверяли мечеть
В Екатеринбурге больше 25 тысяч человек проверились на онкологию
Завершен первый этап реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный
Хотел отомстить УК: полиция поймала поджигателя электрощитков на Уралмаше
В Екатеринбурге к 2022 году построят школу на тысячу мест
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
На трассе в лобовом ДТП погибла молодая девушка, которая ехала в Екатеринбург на попутке