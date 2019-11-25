На Урале мужчины обратили внимание на свое здоровье

В Свердловской области мужчины стали более внимательно следить за собственным здоровьем. За девять месяцев 2019 года по региональной программе «Урологическое здоровье мужчин» специалисты обследовали около 255 тысяч представителей сильного пола.

По мировым статистическим данным, среди мужчин в возрасте от 40 лет и старше, «группа риска» в среднем составляет около 12-15%. В Свердловской области этот показатель сейчас равен 9%.

– Врачи стали более внимательно подходить к выявлению тех пациентов, которые попадают в «группу риска», и к тем проблемам, которые есть у этих мужчин, – говорит главный внештатный уролог Минздрава Свердловской области Игорь Баженов.

Программа ранней диагностики урологических заболеваний действует в нашем регионе в рамках комплексной программы областного Минздава «Здоровье уральцев». Ежегодно из регионального и федерального бюджетов на ее реализацию выделятся порядка 8 миллиардов рублей.

В рамках программы впервые в стране была открыта сеть экспресс-диагностических урологических кабинетов. Они были созданы для обследования мужчин с целью ранней диагностики и лечения урологических заболеваний, в том числе рака предстательной железы.

Отметим, что развитию онкологической помощи сегодня уделяется особое внимание региональных властей – на ее развитие до 2024 году из областного и федерального бюджетов планируется потратить почти 800 млн. рублей. Кроме этого, в рамках губернаторской программы «Пятилетка развитие» идет активная модернизация областного онкодиспансера, которая позволит сделать уральскую онкологическую помощь одной из лучших в стране.