2019-11-21T22:39:50+03:00
Происшествия

Самолет А321, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Казани

На борту сработал тревожный датчик
Лев ИСТОМИН
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Росавиация фиксирует более тысячи попаданий птиц в самолеты ежегодно. Фото: GLOBAL LOOK PRESSРосавиация фиксирует более тысячи попаданий птиц в самолеты ежегодно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером, 21 ноября, пассажирский лайнер А321, вылетевший из Екатеринбурга в Москву рейсом №922, экстренно сел в Казани. К месту посадки стянули спецслужбы.

Причиной внештатной ситуации стало срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя, сообщили «КП» в Приволжской транспортной прокуратуре.

Посадка борта прошла без эксцессов, все пассажиры были переведены в стерильную зону. После чего их отправили на регистрацию для вылета в Москву резервным рейсом. Никто из людей не пострадал.

Экстренная посадка произошла в 17:24 по московскому времени. На борту воздушного судна находились 123 пассажира и 10 членов экипажа.

Напомним, что в этот же день, 21 ноября, президент Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды Героям Россиибортпроводникам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину из Екатеринбурга, которые 15 августа посадили пассажирский самолет А321 на кукурузном поле в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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