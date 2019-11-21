Самолет А321, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, экстренно сел в Казани

Вечером, 21 ноября, пассажирский лайнер А321, вылетевший из Екатеринбурга в Москву рейсом №922, экстренно сел в Казани. К месту посадки стянули спецслужбы.

Причиной внештатной ситуации стало срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя, сообщили «КП» в Приволжской транспортной прокуратуре.

Посадка борта прошла без эксцессов, все пассажиры были переведены в стерильную зону. После чего их отправили на регистрацию для вылета в Москву резервным рейсом. Никто из людей не пострадал.

Экстренная посадка произошла в 17:24 по московскому времени. На борту воздушного судна находились 123 пассажира и 10 членов экипажа.

Напомним, что в этот же день, 21 ноября, президент Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды Героям России – бортпроводникам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину из Екатеринбурга, которые 15 августа посадили пассажирский самолет А321 на кукурузном поле в Подмосковье.