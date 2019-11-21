«Совет да любовь»: свердловские семьи со стажем получат по 10 тысяч рублей

В 2020 году в бюджете Свердловской области на выплаты семьям, награжденным знаком отличия «Совет да любовь» предусмотрено 28,7 миллиона рублей, что на 1 миллион больше, чем в текущем году.

Награда вручается по указу губернатора региона Евгения Куйвашева, по словам которого, семья – это главная и самая важная ценность для людей. Награда в виде 5 тысяч рублей вручается каждому из супругов, проживших в браке 50 лет.

На 2021 и 2022 годы в бюджете Свердловской области на выплаты членам семей, награжденных знаком отличия, запланировано 33,9 миллиона рублей ежегодно.