«Несколько дней болел и сидел дома»: подробности смерти малыша после посещения частного детского сада в Екатеринбурге

Появились новые подробности смерти ребенка в Екатеринбурге, который подхватил инфекцию после похода в частный детский сад. Амир скончался 13 ноября, в реанимации мальчик впал в кому, а после у него остановилось сердце. Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку негосударственного садика «Дошколенок» на Уралмаше. По словам сотрудников ведомства, малыш за несколько дней до этого был на больничном.

- Мальчик, до этого некоторое время отсутствовавший в детском саду в связи с имевшимся у него заболеванием, посетил детский сад 11 и 12 ноября. К вечеру 12 ноября, находясь в детсаду, он почувствовал себя хуже, у него поднялась температура. Вечером того дня его забрала домой мама, - рассказали в следственном комитете по Свердловской области.

Фото: Юлия Умарова

Ранее мы сообщали, что мама Амира Юлия Умарова обвиняет в халатности врачей и сотрудников детского сада «Дошколенок». По словам девушки, вечером 12 ноября, она привела сына утром здоровым, а забрала с температурой и синими трупными пятнами на теле. Ребенок был красный и неактивный, но воспитатель сказала, что мальчик просто устал.

Уже дома Юлия вызвала скорую из-за высокой температуры, но по приезду врачей жар спал, и мать решила отказаться от госпитализации. Через несколько часов состояние ухудшилось, во второй раз Амира забрали в реанимацию. В больнице малыш скончался. Оказалось, что у мальчика была менингококковой инфекция, которая поразила маленький организм всего за несколько часов.

Фото: Юлия Умарова

Юлия хочет правосудия. Она считает, что малыша можно было спасти, если бы воспитатели вовремя заметили его состояние. Также мама заявляет, что ее ребенок был здоровым. Проверку начала прокуратура и следственный комитет. Они выясняют, кто мог быть переносчиком заразы. В данный момент детский сад «Дошколенок» закрыт.

- В настоящее время, с целью установления точной причины смерти, осуществляется сбор медицинской документации, предназначенной для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проводится гистологическое исследование, результаты которого будут проанализированы в ходе судмедэкспертизы. Продолжается проведение опросов родственников ребёнка, медицинских работников и сотрудников дошкольного учреждения, которое посещал ребёнок, - добавили в следственном комитете по Свердловской области.

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