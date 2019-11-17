«Мы привели его здоровым, а забрали с трупными пятнами»: в Екатеринбурге от инфекции умер малыш

В Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался маленький мальчик. Случилось это 13 ноября. Мама малыша Юлия сейчас винит во всем детский сад, куда ходил их ребенок. Ребенку было 1 год и 10 месяцев.

- Вечером 12 ноября мы пришли забирать ребенка из садика. В этот день даже пораньше пришли. Проходя мимо окон, мы увидели, что он сидит на стуле отдельно от всех. ОН даже просто не мог встать со стула. В этот момент воспитательница подметала полы. Она совсем не заметила, что ребенок красного цвета и ни на что не реагирует. Она ничего не заметила. Потом мужу воспитательница сказала, что ребенок просто устал, - рассказывает Юлия.

Дома у малыша померили температуру – выше 39 градусов. Также девушка заметила на теле у ребенка синие пятна. В панике екатеринбурженка вызвала скорую. Но врачи на месте сказали, что все в порядке, а пятна - это синяки. От госпитализации Юлия решила отказаться.

Фото: соцсети

В ту же ночь родители мальчика вызвали скорую второй раз. Малыша забрали в реанимацию. Юлия говорит, что он был в токсическом инфекционном шоке, у него отказали органы. Из больницы № 40 в три часа ночи родителям позвонили и сообщили, что ребенок впал в кому. Но позже объявили о смерти ребенка. Сейчас девушка обвиняет в халатности врачей и персонал детского сада.

- Инфекция молнеиносная. Носитель взрослый человек. Ребёнок утром ушел здоровый и красивый. Забрали с трупными пятнами на теле. Халатность персонала, который не заметил, что у ребенка температура под 40, - добавила она.

В данный момент в ситуации разбирается следственный комитет. После проверки будет принято поцессуальное решение.

- Органами СК России с целью установления всех причин данной трагедии будет проведен комплекс проверочных мероприятий. Для определения точной причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.