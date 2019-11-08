Добраться в Крым из Екатеринбурга: сколько стоит и как сэкономить

Чтобы добраться до Крыма из Екатеринбурга есть несколько способов: по суши и воздуху. А с появлением нового Крымского моста, сделать это стало куда удобнее, чем раньше. Переправа соединила Тамань с Керчью и упростила жизнь двум категориям туристов – тем, кто едет на машине и тем, кто на поезде. «Комсомолка» посчитала, как выгоднее всего доехать до полуострова из столицы Урала: цены, билеты.

ЕДЕМ ПОЕЗДОМ

Бюджетный вариант, как доехать из Екатеринбурга в Крым – это поезд. Кого привлекает вся эта романтика, тем точно на жд вокзал. Тем более сейчас поезда стали комфортными и более чистыми.

Лучше всего билеты на самолет или поезд бронировать заранее.Фото: Юлия СТАЛИНА

С декабря добраться на полуостров будет еще проще, чем раньше. В конце года по Крымскому мосту начинают ходить пассажирские поезда. Заниматься перевозками будет «Гранд Сервис Экспресс». На их сайте уже началась продажа билетов, также их можно купить в кассах вокзалов.

Стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, в вагоне СВ — 9552 рублей. Плацкарт из Санкт-Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тысячи., купе — в 3,9 тысяч рублей. На официальном сайте РЖД при этом билеты купить нельзя.

Билеты на поезд покупайте в кассах вокзала или на сайте.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но прежде нужно доехать также на поезде до Москвы или Санкт Петербурга.

Смотрим билеты:

Из Екатеринбурга в Москву следует 12 пассажирских поездов. Самый выгодный билет в плацкарт стоит 1860 рублей, но тут придется потесниться на верхней боковой полке. Отхватить купе можно за 4 047 рублей. Среднее время пути – 1 день 3 часа.

Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург едет четыре поезда. Среднее время пути – 1 день 14 часов. Стоимость плацкарта начинается от 2 132 рублей, купе - 4 853, люкс - от 13 956 рублей.

ЛЕТИМ САМОЛЕТОМ

Пожалуй, самый очевидный и быстрый способ – это самолет. В Симферополе есть международный аэропорт, но прямого рейса из Екатеринбурга туда нет. Есть способ добраться из Москвы или Санкт-Петербурга.

Также добраться до полуострова можно на автобусе.Фото: Юлия СТАЛИНА

В столицу России из Екатеринбурга без пересадки можно долететь пятью авиакомпаниями: S7, NordWind, «Победой», Аэрофлотом и «Уральскими Авиалиниями». Самый бюджетный билет у Nord Wind, он обойдется вам в 3 684 рубля (без багажа), за чемодан нужно доплатить 660 рублей. Дорогой перелет будет, если вы купите билет у авиакомпании. «Аэрофлот» - 7 844 без багажа и 10 020 рублей с ним.

Летим из Екатеринбурга в Питер. Взять билет в северную столицу можно у трех авиакомпаний: «Уральских авиалиний», «Победы» Аэрофлота и у «России». Дешевый перелет предлагает лоукостер «Победа» - 5 600 и вы на месте (цена указана без багажа, за сумку плюс 1200). Дорого вариант у «Аэрофлота» за 9 237 рублей.

Если лететь самолетом выходит дорого.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы прилетели в московские или питерский аэропорты, теперь пересаживаемся на самолёт до Симферополя:

Домодедово - «Уральские авиалинии» 4 014 рублей, S7 13 932 рублей, Red Wings 18 858 рублей,Globus 27 663 рублей.

Шереметьево - «Уральские авиалинии» 5 257 рублей, Nord Wind 7 657 рублей

Пулково - «Россия» 9 949 рублей, «Аэрофлот» 28 698 рублей

Прямого рейса из Екатеринбурга в Симферополь нет.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Время пути из Москвы – 2 часа 15 минут, из Санкт-Петербурга – 3 часа 45 минут. Надо понимать, что эти цены актуальны на ноября- декабря. То есть месяцы, когда в Крыму не разгар сезона. В пиковые даты стоимость билета на самолет будет куда выше.

ЕДЕМ НА МАШИНЕ

Как добраться из Екатеринбурга в Крым на машине? Очень просто, если к поездке заранее подготовиться. Расстояние от столицы Урала до полуострова 2 864 километров автодорогам. Преодолеть это расстояние вы сможете за одни сутки 15 часов. Это при условии, если вы будете ехать без остановки, меняясь с другим водителем каждые 8 часов.

Билеты на поезд из Москвы в крым варьируются от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: Юлия СТАЛИНА

Навигатор вам предложит ехать через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и от туда переправиться на пароме в Крым. Или же насладиться шикарными видами и проехать по новому мосту.

Полезный лайфхак - можете взять с собой попутчиков, который смогут покрыть ваши расходы на бензин. Людей можно искать в приложении Blablacar.

КАК ДОЕХАТЬ ДО КРЫМА НА АВТОБУСЕ

Доехать до Крыма на автобусе можно из Москвы и южных городов России — Ростова, Краснодара, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Крымска и так далее. Сейчас паромная переправа не работает для автобусов и транспорт отправляют через новый Крымский мост.

С появлением Крымского моста добираться на машине и поезде стало проще.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стоимость проезда зависит от маршрут: из Анапы в Крым (Феодосия) можно добраться примерно за 700 рублей, а билеты на автобус Москва — Крым — стоят от 2,5 тысяч рублей. Стоимость билета на автобус Ростов — Крым — от тысячи рублей. Плата за багаж в автобусах — 10% от стоимости билета.

Билеты на автобусы в Крым лучше всего покупать на автостанциях.