2019-11-07T11:53:16+03:00
Экономика

Работники ВИЗ-Стали померились силами в теннисном турнире

Турнир по настольному теннису прошел среди работников транспортных подразделений
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Все призеры соревнований получили дипломы и памятные подарки. Фото: ВИЗ-СтальВсе призеры соревнований получили дипломы и памятные подарки. Фото: ВИЗ-Сталь
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По итогам серии игр определились победители в двух командах, в одну из которых вошли более опытные спортсмены, а в другую – новички. Лидером среди заводских «профессионалов» стал водитель Модарис Латыпов. Среди новичков первенство завоевал начальник транспортного цеха Сергей Казюк.

- Поддержка корпоративного спорта - важное направление социальной политики ВИЗ-Стали. Ежегодно мы проводим более 20 соревнований по 13 видам спорта. Участие в турнирах дает сотрудникам возможность не только померяться силами в спортивном мастерстве, но и пообщаться с коллегами в свободное от работы время. Благодаря таким мероприятиям работники лучше узнают друг друга, сближаются и становятся единой командой, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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