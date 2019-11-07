Работники ВИЗ-Стали померились силами в теннисном турнире

По итогам серии игр определились победители в двух командах, в одну из которых вошли более опытные спортсмены, а в другую – новички. Лидером среди заводских «профессионалов» стал водитель Модарис Латыпов. Среди новичков первенство завоевал начальник транспортного цеха Сергей Казюк.

- Поддержка корпоративного спорта - важное направление социальной политики ВИЗ-Стали. Ежегодно мы проводим более 20 соревнований по 13 видам спорта. Участие в турнирах дает сотрудникам возможность не только померяться силами в спортивном мастерстве, но и пообщаться с коллегами в свободное от работы время. Благодаря таким мероприятиям работники лучше узнают друг друга, сближаются и становятся единой командой, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.