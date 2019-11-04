Под Екатеринбургом 63-летняя женщина устроила массовую аварию: четыре человека в больнице

На трассе Екатеринбург - Тюмень (Белоярский район) произошла массовая авария. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, 63-летняя женщина за рулем SsangYong выехала на встречную полосу во время обгона фуры и врезалась сразу в две легковушки: Toyota Camry и Ford Focus.

Женщина собрала на встречке сразу две машины. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Пострадавшие доставлены в Белоярскую районую больницу: 26-летнему водителю поставлен диагноз ушиб грудной клетки, тупая травма живота; 22 летняя пассажирка получила СГМ и травму живота; у двух 20 летних девушек врачи диагностировали ушибы грудных клеток, травму живота, перелом ключицы и крестца, - пояснили в ГИБДД.

Отметим, что это не первая авария на этой трассе за минувшие сутки. Ночью под Богдановичем насмерть разбился 22-летний водитель Ford.