2019-11-04T13:05:12+03:00
Происшествия

Ехал с друзьями из Екатеринбурга: под Богдановичем насмерть разбился молодой водитель Ford Focus

В момент аварии погибший и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности
Олег ГАЛИМОВ
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Водителя не спасли подушки безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской областиВодителя не спасли подушки безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Сотрудники ГИБДД Богдановича устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб 22-летний водитель Ford Focus. ДТП произошло в ночь на 3 ноября на 112 км трассы Екатеринбург-Тюмень.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

-По предварительным данным водитель двигаясь из Екатеринбурга в сторону Камышлова не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель Ford скончался на месте происшествия, два пассажира (мужчина 1989 г/р. и девушка 1999 г/р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ЦРБ города Богданович, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что в момент аварии погибший и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Уважаемые водители! При управлении транспортными средствами не превышайте установленный скоростной режим, в обязательном порядке пристегивайтесь сами и пристегивайте пассажиров ремнями безопасности. При дальних поездках, в случаях утомления водителям рекомендуется останавливаться для отдыха в специально оборудованных для этого местах, - добавили в ГИБДД

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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